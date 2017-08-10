10 августа в эфир радио Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры престолов".
Особый акцент в программе был уделен следующим темам:
1. Недвижимость города наконец-то приобретет функциональность и обретет современный внешний вид. Судьба здания бывшей онкологической больницы, пустующей долгие годы вопреки обещаниям прошлой думы дать зданию вторую жизнь; и реновация ЗАГСА, не видевшего ремонта 35 лет.
2. Работа "спустя рукава" от Молодежного департамента Даугавпилсской думы: мероприятия для галочки и отсутствие результатов.
3. Встреча болельщиков спидвея с руководством города и руководством клуба "Локомотив". Взгляд изнутри. Как руководство спидвейного клуба спекулирует спидвеем, играя на чувствах фанатов, и манипулирует фактами.
Подробный расклад - что, где и как - слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 10 августа.
1. Недвижимость города наконец-то приобретет функциональность и обретет современный внешний вид. Судьба здания бывшей онкологической больницы, пустующей долгие годы вопреки обещаниям прошлой думы дать зданию вторую жизнь; и реновация ЗАГСА, не видевшего ремонта 35 лет.
2. Работа "спустя рукава" от Молодежного департамента Даугавпилсской думы: мероприятия для галочки и отсутствие результатов.
3. Встреча болельщиков спидвея с руководством города и руководством клуба "Локомотив". Взгляд изнутри. Как руководство спидвейного клуба спекулирует спидвеем, играя на чувствах фанатов, и манипулирует фактами.
Подробный расклад - что, где и как - слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 10 августа.
было устроийство людей без соответствующей квалификации на ответственные должности.Эссэ, Игнатьев , всех даже перечислить сложно.На Хлопка зря Вы так резко наехали.Наверно он неудачно выступил, а может и вообще не надо было .И вот почему. Рихард не тот человек, который очень прислушивается к мнению других, даже людей знающих в своих областях. И начал он с назначения Янбаева и Дуделса. Про Янбаева информации много как он работал.Провалил ся он полностью в должности руководителя управления спорта, грязью его поливать , себя не уважать. И неудевительно что мероприятие в парке с участием певцов его отдел молодежи и спорта провалил. Дуделс вообще всю сознательную жизнь опыт работы в полиции накапливал, а в свободное время много бегал. Человек он порядочный, но необходимых знаний и опыта для работы с тренерами у него нет.Пастарс был на своем месте. Судя по кадрам, в спорте времена сложные будут. Ведь вы даже незаметили, что тренер легкоалетов Юркевич сказал, что легкоатлетам на чемпионатах Латвии лет 5 ничего не свети.А Хлопок про провал борцов тоже не зры сказал. Он с Ермолаевым много денег вложил в борьбу, результат печальный, если женскую борьбу несчитать. А с спидвейным клубом я с вами согласен, разогнаить руководителей надо, чустао стыда и меры давно утратили, а вот гоньщиков поддержать надо.