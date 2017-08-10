Сегодня после обеда и завтра в отдельных районах, главным образом на юге, ожидается сильная жара. Столбик термометра может подняться до отметки +27...+28 градусов.

В связи с этим Латвийский центр среды, геологии и метерологии ввел в Курземе, Земглале, Видземе и Латгале второй, желтый уровень опасности. Он не распространяется на территорию вокруг Риги. Здесь ожидается только +22..+26 градусов.



Во второй половине дня в столице, а также в отдельных районах Земгале и Латгале пройдет дождь.



Желтый уровень опасности означает, что погодные условия еще не опасные, но надо быть внимательным и следить за изменениями погоды, чтобы не подвергать себя риску.