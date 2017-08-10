Лига и Марис – семья художников, проживающих в Даугавпилсе. Они не побоялись и создали, то о чем мечтали – особое арт-пространство. Зеркальная комната на 19 квадратных метрах расширяет пространство до бесконечности. Попытки найти предел не увенчались успехом, так как пространственные границы среди зеркал стираются. Следующий шаг – воплотить в реальность чертежи Леонардо да Винчи.

На этой неделе Лига Рудзите-Бесакирская и Марис Бесакирский пригласили корреспондентов Латгальской студии Latvijas radio прочувствовать новое пространство.





«Заходят мужчины и говорят: какой красный! Я такого в жизни не видел. И это отвечают мужчины. Сейчас посмотрим на вас. Женщины говорят - такой нежно-голубой, ощущение космической энергии. Это плохо, но это как реклама фильма «Аватар». У всех ассоциации с этим волшебным деревом. Поэтому стоит посмотреть на этот прыжок в неизвестность. Давайте попробуем зайти в эту комнату и посмотреть».



За вами закрывается дверь, и вы оказываетесь в пространстве, которое кажется бесконечным. Со всех сторон, сверху и снизу зажигаются миллионы огоньков. Рациональный ум пытается найти зацепку, границы помещения - но мириады огней, плавно меняющие цвета, уносят сознание в бесконечность. Такие игры разума достигаются за счет зеркал и многочисленных светодиодов.



«Мы всё сами это построили. Мы все сами это делали. Втроем все делали», - кратко прокомментировала результат работы Агния – старшая дочь Лиги и Мариса. Лига тем временем продолжила рассказывать свою историю:



«Мы долго шли к сегодняшнему дню! Можно сказать, что мы до сих пор еще не готовы. Работаем впятером. Двоим из нас 28, одному 8, другому 2 и самому младшему нашему ассистенту один годик. Мы это позиционируем как наше семейное дело. Идея, которую хотим показать другим семьям. Показать пример того, что многодетные семьи со своими идеями могут прийти в этот город и реализовать фантастические вещи».



Ребята активны в разных сферах. Одна из них - дизайн и искусство. В итоге эксперименты привели к тому, что супруги решили попробовать реализовать идею Леонардо да Винчи. Правда, пока Лига с Марисом ограничились четырёхугольником, а не шестиугольником, как у великого мастера Ренессанса. Однако это только начало, и следующим летом в их планах - реализовать чертежи Леонардо.



Пока же зеркальная комната в том виде, как она существует сейчас, продолжает удивлять посетителей. В числе первых – Санта и Паула: «Нам очень понравилось, как будто очень большое пространство. Очень классно! Нам казалось, что это лабиринт, но это оказалась комната. Странные ощущения».



Интересно, что зеркальная комната не просуществует долго. Лига пояснила, почему:



«Комната, какой вы увидели ее сегодня или какой еще будет через неделю, вы потом ее больше не увидите. Долго она не будет. На этом всё не останавливается. Это, можно сказать, основа, в которой мы будем играть. Наша цель – оживить сказки».



Свой проект ребята назвали «Эмма АРТ» и думают о дальнейших шагах. В том числе- хотят стать частью туристического образа Даугавпилса. Хотя, к примеру, на первых этапах работы со стороны друзей было немало скепсиса, так как сами супруги не имели представления, как будет выглядеть конечный продукт.



«Потому что мы решили ломать все стереотипы в истории создания таких комнат. В Америке это очень популярно! Там делается вагон. В этом вагоне создается зеркальная комната, и люди катаются по разным штатам. Это то, что мы решили сделать в следующем году, на вырост. Посмотрим, как это будет жить дальше в этом городе. Туризм нужен! Туризм нужен со свежими идеями».



А ближайшие планы в использовании зеркальной комнаты – это большой тыквенный флешмоб с детьми:



«Идея такова, что мы будем вырезать красивые тыквы. Внутри будем делать свое освещение, и в зеркальной комнате оно будет работать не с потолка, как сейчас, а снизу вверх. Это будет другой усиленный эффект, если сам ребенок создаст – вообще шикарно».



Пока Лига довольна полученным результатом и надеется, что идея будет иметь продолжение.



«Как я мужу говорила: вот если бы ты мне в такой комнате сделал предложение - я точно не отказалась бы! Настолько волшебно. Ты ловишь этот момент, этот миг. Сами горим этой идеей, поэтому трудно сказать, как на это реагируют другие. Но пока мы видим и слышим хорошие, позитивные отзывы».



Первыми посетителями зеркальной комнаты за несколько дней до официального открытия стали друзья Мариса и Лиги, у которых была свадьба. Ребята сделали всё возможное, чтобы успеть завершить работы именно к этому дню.



«У них здесь было первая фотосессия. Они говорили, что это место настолько волшебное, кормит позитивной энергией, что здесь хочется остаться. Прислушиваясь к их словам, мы решили сделать акцию благотворительности. За пожертвования сдавать помещение для пар, чтобы вместе попить чай. Идей так много, что не знаешь, как в одном маленьком пространстве на 19 квадратов это все реализовать».