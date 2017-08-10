Продолжается сезон сбора, а соответственно и продажи на улице цветов, грибов и ягод. Однако торговать тем, что вырастил сам или собрал в лесу разрешено далеко не везде.

Обязывающие правила городской думы № 12 от 24. 03.2016. «Об уличной торговле в Даугавпилсе» разрешают торговать цветами и ягодами, выращенными на собственном огороде или лесными ягодами только на специально оборудованных самоуправлением местах:

- ул. Циолковского, 4;

- ул. Смлшу, 98А;

- перекресток улиц 18-новембра и Валкас;

- у входа на Коммунальные кладбища по ул. 18-новембра - только цветы из собственного сада.

Для того, чтобы торговать в указанных местах, необходимо получить письменное разрешение в Управлении Коммунального хозяйства. К заявлению необходимо приложить копию Земельной книги или другой документ, подтверждающий наличие сада в использовании.

За дополнительной информацией обращайтесь в Управление Коммунального хозяйства по адресу Саулес 5А в 113 кабинет или по телефону 65476320.