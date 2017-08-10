Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш обратился в Государственное агентство лекарств с просьбой найти решение по обеспечению доступности фармакологического обслуживания для жителей Даугавпилса.

Одна из автономных функций самоуправления - обеспечение здравоохранения, в том числе и доступности фармацевтического обслуживания. Несмотря на нахождение на территории города 38 аптек, это не обеспечивает доступность здравоохранения в полной необходимой мере.

Даугавпилсская городская дума несколько раз получала просьбы жителей в решение этого вопроса. Было констатировано, что в нескольких микрорайонах города, например, Крыжах, Гайке, в Крепости вообще нет аптек, то есть не обеспечивается доступность медикаментов по месту жительства. Кроме того, жители жалуются, что в ночное время в городе работает только одна аптека в центре города.

В случае, если Государственное агентство лекарств, которое занимается лицензированием, не выдаст разрешение на открытие аптек, тогда в соответствии c правилами КМ, самоуправлению будут присвоены права самостоятельно открыть аптеки. Планируется, что первая аптека самоуправления будет открыта на базе Даугавпилсской региональной больницы или поликлиники.