В конце этой недели в Аглоне состоится Праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. Он будет проходить с 12 по 15 августа. По традиции, с разных уголков нашей страны и не только к этим дням в Аглону приходят и приезжают паломники.

9 августа в пеший путь отправилась группа паломников от костела Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Новом Строении, сегодня выйдет и группа от костела Сердца Иисуса на Новом Форштадте.



Аглонская базилика - это святое место Богоматери международного значения. Церковь была построена в честь Воскресения Богоматери, а над главным алтарём находится икона Святой Богородицы, выполненная неизвестным художником в XVII веке. На Праздник вознесения Пресвятой Девы Марии сюда ежегодно приходят и приезжают паломники из разных городов Латвии, а также группы и других стран.