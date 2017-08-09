Распоряжением председателя Даугавпилсской городской думы с 1 августа руководителем Даугавпилсского ЗАГСА назначена Инесе Эйсане.

Хелена Солдатенока, согласно Закону о самоуправлениях не может совмещать должность руководителя учреждения самоуправления и обязанности депутата Думы.



Кандидатура Инессы Эйсане согласована с соответствующим министерством и соответствует всем требованиям закона, предъявляемым к данной должности.



Хелена Солдатенока продолжит работать в ЗАГСЕ инспектором делопроизводства.