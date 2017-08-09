8 августа в Даугавпилсе прошло заседание Надзорной комиссии Латгальской специальной экономической зоны, на которой был рассмотрен ряд важных вопросов. Один из них – выборы председателя Комиссии и его заместителя. Руководители самоуправлений решили избрать на должность председателя Комиссии заместителя председателя Даугавпилсской городской думы Ливию Янковскую. Её заместителем стал председатель Ливанской краевой думы - Андрис Вайводс.

Ливия Янковская отметила, что во время заседания говорили о нехватке квалифицированных кадров. Предпринимателям тяжело найти настоящих специалистов в своих сферах деятельности. Дискутировали о том, что делать, чтобы техникумы и профессиональные школы могли бы готовить необходимых рынку труда квалифицированных работников. Есть вариант использовать учебные проекты Государственного агентства занятости, тем самым обеспечить обучение и переквалификацию.



Как сообщила Ливия Янковская, к следующему заседанию решено подготовить сообщение на трех языках о преимуществах Латгальской СЭЗ, для того, чтобы распространить эту информацию с целью привлечения инвесторов. Обсуждалось и создание фильма для этих же нужд. Отмечалось, что многим предпринимателям не хватает информации о том, как можно получить статус предприятия СЭЗ.



Напомни, что предприятия, работающие в этом статусе, имеют возможность претендовать на налоговые льготы, а именно на скидки по подоходному налогу с предприятий и налогу на собственность. Депутаты самоуправлений Латгальского региона хотят снизить временные затраты на бюрократические процедуры, для того, чтобы можно было претендовать на налоговые льготы согласно закону.