По предложению министра охраны окружающей среды и регионального развития Каспарса Герхардса в ближайшее время в постоянных комиссия Даугавпилсской думы проведут коррекции, сообщил республиканским СМИ председатель думы А. Элксниньш.

По его словам, достигнуто соглашение о том, чтобы дать депутатам от "Латгальской партии", если они желают, активнее работать в комитетах думы. Подан проект изменений в положение думы, который предусматривает увеличение количества депутатов в отдельных комитетах, в некоторых же их придется сократить.