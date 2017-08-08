Сегодня в ходе встречи с представителями местных СМИ руководство города ответило на ряд интересующих горожан вопросов. Среди них оказался и Даугавпилсский ЗАГС, в котором, как известно, сменится руководство. Однако перемены ожидаются не только в этом.

Первый вице-мэр Рихард Эйгим сообщил, что вскоре здание ЗАГСа сменит свой облик.



- Мы только вчера оговаривали этот вопрос. Есть проект по реновации, по утеплению здания, но он немножко запаздывает, т.к. есть проблемы. Запланирован также косметический ремонт внутри, потому что последний раз здание ремонтировалось, насколько я знаю, 35 лет назад. Поменять все нужно не только внутри, а изменить полностью весь дизайн.



Напомним, что ЗАГС в Даугавпилсе был открыт 5 марта 1982 года. В нем начали регистрировать браки и выдавать свидетельства о рождении детей. С тех пор капитальных ремонтов в здании не проводилось.