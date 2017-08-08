В Даугавпилсский суд 14 августа принудительно доставят родителей, обвиняющихся в жестоком избиении своих малолетних детей и сломавших одному ребенку ногу, сообщают в суде.

Уголовное дело должны были рассматривать 7 августа, но обвиняемые в суд не явились.



Как рассказала представитель Генпрокуратуры Кристине Сутугина, эти родители жестоко обращались со своими шестерыми детьми, причиняя им физические и психические страдания.



Отец регулярно избивал детей деревянной палкой, мать запрещала им есть, а ослушавшихся бранила и избивала. В одном из таких случаев мать сломала ногу ребенку, который, несмотря на запрет, взял молоко.



Семья скрывала причиненные детям телесные повреждения.