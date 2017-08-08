В Даугавпилсский суд 14 августа принудительно доставят родителей, обвиняющихся в жестоком избиении своих малолетних детей и сломавших одному ребенку ногу, сообщают в суде.
Уголовное дело должны были рассматривать 7 августа, но обвиняемые в суд не явились.
Как рассказала представитель Генпрокуратуры Кристине Сутугина, эти родители жестоко обращались со своими шестерыми детьми, причиняя им физические и психические страдания.
Отец регулярно избивал детей деревянной палкой, мать запрещала им есть, а ослушавшихся бранила и избивала. В одном из таких случаев мать сломала ногу ребенку, который, несмотря на запрет, взял молоко.
Семья скрывала причиненные детям телесные повреждения.
Как рассказала представитель Генпрокуратуры Кристине Сутугина, эти родители жестоко обращались со своими шестерыми детьми, причиняя им физические и психические страдания.
Отец регулярно избивал детей деревянной палкой, мать запрещала им есть, а ослушавшихся бранила и избивала. В одном из таких случаев мать сломала ногу ребенку, который, несмотря на запрет, взял молоко.
Семья скрывала причиненные детям телесные повреждения.