В первой половине этой недели погодные условия в Латвии будет устанавливать антициклон, в связи с чем ожидаются сухие и солнечные дни, температура воздуха с каждым днем будет подниматься чуть выше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ближайшие ночи будут холодными, а максимальная температура воздуха во вторник не будет превышать +20..+24 градуса. В середине и конце недели столбик термометра будет достигать отметки в +27 градусов.



Начиная с пятницы, Латвию с юга пересекут зоны осадков, которые принесут с собой грозовые ливни. Во время грозы возможны град и сильные порывы ветра. Юго-восточный ветер сменит направление на западное, на побережье он будет порывистым. Облаков станет больше, но температура воздуха по-преждему будет высокой.



Согласно последним прогнозам, в пятницу и субботу в южной части страны температура воздуха может приблизиться к отметке в +30 градусов.



В свою очередь в воскресенье, возможно, воздух не прогреется выше +18..+23 градусов.