По всей стране продолжаются дорожно-ремонтные работы, которые досаждают водителям авто, но необходимы для их же блага. Предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает, прежде чем отправляться в путь, ознакомиться с картой ограничений на дорогах страны.

Больше всего дополнительного времени требуется планировать, выезжая по маршруту Варакляны – Лудза: там временно установлено 22 светофора, регулирующих потоки машин, идущих мимо ремонтируемых участков шоссе. В свою очередь, на шоссе Резекне – Гулбене ремонтируется три участка, а участок от окружной дороги до города Резекне закрыт. Больше часа потребуется, чтобы объехать участок Даугавпилс – Медуми (шоссе А13) с шестью участками, регулируемыми светофорами.



В понедельник 7 августа строители начнут замену дорожного полотна и на дорожной развязке Рижской окружной дороги А5 возле Рижской ГЭС. Продолжится ремонт и рядом с Кегумской ГЭС, поэтому мост через ГЭС периодически будет закрыт.



С действующими ограничениями можно свериться по карте на сайте VAS Latvijas Valsts ceļi.