Больше всего неграждан Латвии живут в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В Риге проживает 125 344 негражданина, в Даугавпилсе - 14 266, в Лиепае - 11 909 неграждан.



Меньше всего неграждан в Екабпилсе и Валмиере, соответственно, 2347 и 1235.



В Латвии на начало 2017 года проживало 242 560 неграждан, в 2007 году - 392 816, то есть за десять лет их количество уменьшилось на 150 256 человек.



За последние три года меньше всего изменилось количество неграждан в Риге и Вентспилсе. В Риге на начало 2015 года проживало 135 126 неграждан, в Вентспилсе - 6625, соответственно, количество неграждан в Риге уменьшилось на 7,23%, в Вентспилсе - на 7,26%.



Больше всего было в Латвии неграждан русской национальности - 159 069 человек.