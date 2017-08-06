4 августа в Даугавпилсе с открытия Международного симпозиума керамического искусства начинается программа 1-го Латвийского Международного фестиваля современной керамики. В рамках фестиваля с 14 по 18 августа 2017 года пройдут творческие мастер-классы,лекции, откроются новые выставки.

Программу мероприятий фестиваля откроет 5-й Междунароодный симпозиум керамического искусства “CERAMIC LABORATORY” (с 4 по 18 августа). Симпозиум организует общество «Даугавпилсский центр глиняного искусства» совместно с Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко.

Во время симпозиума художники из разных стран мира создадут 7 арт-объектов большого формата, которые будут представлены зрителям во время кульминации симпозиума и фестиваля - 18 августа в 22.00 открытием огненных скульптур. Во время открытия огненных скульптур состоится концерт Рихарда Зальупес, известного латвийского виртуоза маримбы. После закрытия фестиваля созданные арт-объекты украсят городские пейзажи Даугавпилса.

В рамках 1-го Латвийского Международного фестиваля современной керамики пройдет не только симпозиум с тщательно отобранными профессиональными художниками, но и любой ценитель керамического искусства сможет посетить лекции, мастер-классы, творческие мастерские и прочие мероприятия фестивальной программы.



Количество посетителей лекций и мастер-классов ограничено. Для участия в лекциях и мастер-классах просьба записываться по телефону 26190274 (Байба).