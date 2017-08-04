Сегодня суд Видземского предместья г. Риги полностью оправдал даугавпилчанина Артема Скрипника, обвинявшегося в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Прокурор требовала для подсудимого 15 лет лишения свободы. Но суд принял сторону защиты.

После полутора лет пребывания в Рижской центральной тюрьме Скрипник выйдет на свободу. Он имеет право на денежную компенсацию за отсиженный срок.



Адвокат Скрипника Имма Янсоне дала короткий комментарий СМИ:



— Все обвинение строилось исключительно на первоначальных, я бы сказала, мальчишеских показаниях Скрипника, —сказала адвокат. —Никаких доказательств вины в деле вообще не было. Осенью 2014 г. он получил тяжелое ранение в голову и в дальнейшем не мог принимать участие в боевых действиях. А статья в латвийском Уголовном законе, карающая за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, вступила в силу только в начале 2015 года. Закон обратной силы не имеет, и я очень рада, что суд руководствовался этим важным принципом, — сказала адвокат.



Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.



В суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.



26 апреля суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. Скрипник утверждал, что убивал людей — как снайпер он якобы застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.



В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.