4 августа в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил Рихард Эйгим.





В эфире программа "Диалог с городом". Гость в студии: Рихард Эйгим Rihards Eigims Опубликовано Alise Plus RADIO 4 августа 2017 г. Главными темами беседы стал спидвей и подведение итогов встречи с болельщиками и руководством спидвейного клуба "Локомотив", результаты проделанной работы в направлении обеспечения горожан социальным жильем, вопросы поддержки спортивной сферы города, а также благоустройства и развития города.