В городе набирает обороты скандал, связанный с пропажей документов по конкурсу на поставку молочных продуктов для учебных заведений Даугавпилса. Как уже сообщалось, конкурс проводился в конце 2016 года. Общая сумма закупки составляет 275 тысяч евро.

Прошлые власти, при которых проводилась закупка, в частности бывший мэр Даугавпилса Янис Лачплесис всячески отрицает как факт возможности пропажи документов, так и сам факт подписания договора с фирмой Junona Bep, первоначально победившей в конкурсе.



В то же время, в противовес Лачплесису, руководитель Управления Образования Марина Исупова подтвердила СМИ, что договор между Управление Образования Даугавпилса и фирмой Junona Bep был подписан с двух сторон. Договор был согласован руководством думы в лице Петериса Дзалбе и Яниса Дукшинского.



Однако, после подписания договора с фирмой-победителем, как сообщила Марина Исупова, она получила указание от Яниса Лачплесиса доставить документы в городскую думу. Вопреки негодованию руководителя Управления Образования, поручение вышестоящего начальства было выполнено. Юридический документ, подтверждающий отношения сторон, были переданы Петерису Дзалбе.



Новое руководство думы Даугавпилса, перенимая дела, вскрыла факт пропажи данных документов. Напомним, что на поставку молока в учебные учреждения города был объявлен новый конкурс, победителем в которой прошлая дума признала компанию "Latgales piens".



Все материалы данного дела переданы новым руководством думы в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).