В прошлом году наш город и всю Латвию потрясло сообщение - в Даугавпилсской больнице здоровых людей заразили гепатитом. Как сообщила передача Bez Tabu, число заболевших больше, чем сообщалось изначально. Заражены были 8 пациентов Урологического отделения ДРБ. Произошло это примерно в одно и то же время.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний после проверки пришли к выводу, что люди заразились из-за халатности медперсонала. Были нарушены правила гигиены.



Ответственное лицо уже понесло наказание за нарушение требований эпидемиологической безопасности по 42 статье Кодекса административных правонарушений, причем, не уточняется, идет ли речь о конкретном человеке или юридическом лице.



В Урологическом отделении сменилось руководство и старшая сестра, однако остается неизвестным, кто именно делал злополучные инъекции – все работники категорически отрицают свою вину. Вместе с тем сообщается, что некоторые из пострадавших готовы подать на больницу в суд.