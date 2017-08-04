Жители Даугавпилса помнят те времена, когда "на Молочке" в районе улиц Пирма Пасажиеру и Малу, могли неторопливо проводить время и наслаждаться красотой благоустроенного места отдыха. К слову, вопреки злопыхателям, никого из горожан не смущало, что вся созданная красота является частью заправочной станции. До сегодняшнего дня жители близлежащих домов вспоминают ухоженность этого места, и с грустью наблюдают из своих окон заброшенный зарастающий пустырь.

Как известно, территория вокруг бывшей заправки «Stalkers» находится в частном владении. Судя по состоянию земельного участка, можно сделать вывод, что планов на развитие у собственника нет. Тем не менее, в разные годы появлялась различная информация о судьбе этой территории. Так, например, в 2011 году активно обсуждался проект строительства на этом месте многофункционального 6-этажного торгового комплекса с бассейном, катком, кинотеатром и торговыми залами. С тех пор прошло уже 6 лет, а заброшенная собственниками территория все больше и больше приобретает неприглядный вид.



Традиционно вопрос о судьбе этого участка земли вот уже много лет адресуют Рихарду Эйгиму. Именно с ним горожане связывают время расцвета этого участка земли, и обращаются с надеждой как-то повлиять на ситуацию.



Рихард Эйгим рассказал, что вопрос благоустройства участка земли в районе улиц Пирма Пасажиеру и Малу для него, также как и для всех жителей Даугавпилса, является актуальным.

- На прошлой неделе я попросил предоставить мне полную информацию по этому участку земли. Параллельно этому я сделал запрос в муниципальную полицию, чтобы выяснить - сколько раз за последние 12 месяцев были наказаны собственники за тот беспорядок, за тот вид, за то состояние участка, в котором он пребывает сейчас. Надо учитывать, что это практически центр города, и состояние запустения и заброшенности ни чуть не красит этот район. На данный момент мой запрос обрабатывается, но я предполагаю, что никого ни разу за беспорядок на этой территории не наказывали. Со своей стороны я хочу, чтобы хозяева этого участка наконец-то привели его в порядок, а также поделились с Думой своими планами относительно своей собственности. Если окажется, что планов и сроков у хозяев земли нет, то мы со стороны Думы выступим с предложением выкупить этот участок,- сказал Рихард Эйгим.



Говоря о возможных перспективах территории бывшей заправки "Stalkers", первый вице-мэр поделился, что по его мнению, на этом участке было бы неплохо сделать кафе в стиле Lido.