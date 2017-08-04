3 августа на заседании Финансового комитета депутаты рассмотрели и отправили на утверждение Думой проект решения по обязывающим правилам, определяющим порядок лицензированного рыболовства на озере Большие Стропы.

Правила определяют порядок организации рыболовства на всей площади водоема, за исключением ловли с берега и лодочных пристаней, где можно рыбачить без лицензии. Лицензионная рыбалка осуществляется при выполнении следующих правил:





лицензионная рыбалка разрешена с лодок и других плавательных средств только в светлое время суток, не раньше, чем за час до восхода, и не позже чем через час после захода солнца;

лицам, не достигшим возраста 14 лет без надзора совершеннолетнего лица запрещено ловить с моторной лодки, не достигшим 12 летнего возраста – с весельной лодки;



рыбакам нельзя использовать моторизированные плавательные средства, мощность которых превышает 5 л.с.



на водоеме запрещена ловля раков и подводная охота;





Рыбалку на озере Большие Стропы необходимо вести, соблюдая требования нормативных актов по защите окружающей среды. Стоянка автотранспорта разрешена не ближе 10 метров от берега водоема или в специально оборудованном для этих целей месте.



Для лицензированной рыбалки выдаются следующие виды лицензий:





Однодневная лицензия - 1,00 евро;

Месячная лицензия –3,00 евро;



Трехмесячная лицензия –5,00 евро;



Шестимесячная лицензия – 8,00 евро;



Годовая лицензия – 10,00 eвро;



Годовая бесплатная лицензия - для лиц в возрасте до 16 лет и лиц, достигших 65 лет, лиц с инвалидностью, политически репрессированных, владельцев земли вдоль береговой линии и членам их семей, лиц, которым присвоен статус малоимущих.

