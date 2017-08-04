3 августа на заседании Финансового комитета депутаты рассмотрели и отправили на утверждение Думой проект решения по обязывающим правилам, определяющим порядок лицензированного рыболовства на озере Большие Стропы.
Правила определяют порядок организации рыболовства на всей площади водоема, за исключением ловли с берега и лодочных пристаней, где можно рыбачить без лицензии. Лицензионная рыбалка осуществляется при выполнении следующих правил:
- лицензионная рыбалка разрешена с лодок и других плавательных средств только в светлое время суток, не раньше, чем за час до восхода, и не позже чем через час после захода солнца;
- лицам, не достигшим возраста 14 лет без надзора совершеннолетнего лица запрещено ловить с моторной лодки, не достигшим 12 летнего возраста – с весельной лодки;
- рыбакам нельзя использовать моторизированные плавательные средства, мощность которых превышает 5 л.с.
- на водоеме запрещена ловля раков и подводная охота;
Рыбалку на озере Большие Стропы необходимо вести, соблюдая требования нормативных актов по защите окружающей среды. Стоянка автотранспорта разрешена не ближе 10 метров от берега водоема или в специально оборудованном для этих целей месте.
Для лицензированной рыбалки выдаются следующие виды лицензий:
- Однодневная лицензия - 1,00 евро;
- Месячная лицензия –3,00 евро;
- Трехмесячная лицензия –5,00 евро;
- Шестимесячная лицензия – 8,00 евро;
- Годовая лицензия – 10,00 eвро;
- Годовая бесплатная лицензия - для лиц в возрасте до 16 лет и лиц, достигших 65 лет, лиц с инвалидностью, политически репрессированных, владельцев земли вдоль береговой линии и членам их семей, лиц, которым присвоен статус малоимущих.
Общее количество лицензий ограничено.
Контроль над исполнением Обязывающих правил будет возложен на Управление коммунального хозяйства.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской городской думы, правила вступят в силу после публикации в „Vēstnesis”.