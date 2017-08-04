2 августа Даугавпилсские дорожные полицейские заметили на дороге квадрацикл, водитель и пассажир которого ехали без защитных шлемов и с выключенным ближним светом.

Сотрудники полиции попытались остановить транспортное средство, включили звуковые и световые сигналы, неоднократно попросили водителя через громкоговоритель остановиться, однако нарушители продолжали движение, увеличив скорость. Во время бегства квадрацикл несколько раз создавал опасные ситуации для других участников движения и пешеходов. К счастью, лихачество на квадрацикле не привело к жертвам.



Свернув на дорогу, по которой служебный транспорт полиции не мог продолжать погоню, нарушители скрылись. Однако чуть позднее, патрулируя территорию, сотрудники полиции обнаружили брошенный квадрацикл, а затем доставили его на полицейскую стоянку.



В связи с происшествием было начато административное делоприозводство. Нарушителям придется отвечать не только за нарушения, которые привлекли к ним внимание полиции, но и за неподчинение работникам правоохранительных органов.



Полиция просит отозваться жителей, которые опознали нарушителей и располагают информацией об их возможном местонахождении. Тел.: 65403302 , 110 .