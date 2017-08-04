Впредь домовладельцев обяжут регистрировать туалеты с сухой выгребной ямой – этого требуют правила, подготовленные в Министерстве по охране окружающей среды и региональному развитию, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Новые правила касаются всех тех, кто на территории города или поселка не использует централизованную канализационную систему. Другими словами, речь идет о тех жителях, которые пользуются сухими туалетами. По статистике, с каждым годом таких становится меньше, но их в Латвии все еще достаточно много.



«В 2016 году туалет с водоотводом был у 86,7% домохозяйств. Это на 0,7% больше, чем в предыдущем году. Больше всего туалетов с водоотводом находится в Риге. Меньше всего их в 2016 году было в Латгалии – лишь у 72% домохозяйств», - говорит представитель Центрального статистического бюро Калвис Петерсонс.



Часть населения все еще пользуется децентрализованными канализационными системами – сухие туалеты системы «домик с сердечком» популярны у владельцев огородов и дач. В министерстве хотят добиться их обязательной регистрации с целью лучшего контроля потенциальных источников биологического загрязнения, говорит представитель ведомства Ивета Тейбе:



«Регистрация – это требование, которое относится ко всем. Нужно послать в местное самоуправление адрес, где находится локальное очистное сооружение. Указать имя владельца и отметить, какой из трех видов системы используется: очистные сооружения, септик или бак».



По новым правилам резервуар для сточных вод должен быть герметичным, чтобы отходы не впитывались в почву и дальше в подземные воды. Как только яма или бак наполнятся, нужно будет вызывать ассенизаторов и опустошать резервуар.



Тейбе отметила, что необходимость в регистрации возникла из-за многочисленных жалоб населения:



«Жители жалуются на то, что сосед не чистит свой резервуар, и у него всё течет. Или он нелегально выводит отходы в канаву, или подключился к дождевой канализации. Таким образом загрязняется окружающая среда. Например, на территории огородов, где часто воду берут из колодцев или скважин, люди боятся, что будет загрязнена их питьевая вода».



Планируется, что раз в год сухой туалет должен будет проходить техобслуживание. А это снова расходы.



В министерстве говорят, что со временем проверки будут. Владельцам недвижимости дается 4,5 года, чтобы каждый привел свое устройство в порядок и получил подтверждение его технического состояния.



У самоуправлений будет право не применять требования к отдельным поселкам, где, например, всего пара групп из нескольких домов.







