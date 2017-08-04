3 августа члены Комитета по развитию Даугавпилсской Думы выслушали сообщение заместителя руководителя Управления Коммунального хозяйства Артура Джериньша о снижении объемов строительных работ по проекту «Строительство Стропского променада и благоустройство пляжа в Даугавпилсе»
Как объяснили депутатам, снижение объемов связано с приостановкой разрешения на строительство и некачественным строительным проектом.
Ранее были запланированы работы на участке в 2655 метров. В связи с возникшей ситуацией предложено закончить работы на участке длинной в 950 метров от больницы в сторону озера Стропы, а остальные работы приостановить.
Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Валерий Кононов поручил Стройуправе и УКХ разработать пояснения и все возможные варианты окончания ранее запланированных работ.
Ранее были запланированы работы на участке в 2655 метров. В связи с возникшей ситуацией предложено закончить работы на участке длинной в 950 метров от больницы в сторону озера Стропы, а остальные работы приостановить.
Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Валерий Кононов поручил Стройуправе и УКХ разработать пояснения и все возможные варианты окончания ранее запланированных работ.
в нем учтены пожелания нескольких проведенных обсуждений и он после долгого рассмотрения
утвержден в соответствии с законодательством. Хватит спекулировать на эту тему.
Истинный герой ситуации-владелец прибрежнего небольшого участка, который решил за счет
городского бюджета заполучить забор, все коммуникации, включая интернет. От согласования в свое
время отказался, вымогая для себя выгоду. Теперь решил попробовать через суд.
Глядя на реакцию городских властей, и другой собственник бросился в догонку. Отозвал свое
согласование. Действия этих владельцев земли смахивают на вымогательство и наносят прямой
ущерб городу и горожанам.
Нужен встречный иск города к этим собственникам и все станет на свои места!