3 августа на заседании Комитета по имуществу депутатам Даугавпилсской Думы презентовали заключение визуального обследования жилого дома на улице Гайсмас, 7.

Для того, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию здания в нем необходимо:

- исследовать констатированные деформации несущих конструкций, оценить надежность элементов усиления;

- восстановить наружную поверхность бетонных блоков фундамента;

- провести ремонт отделки фасада;

- провести ремонт кровли и жестяных конструкций;

- провести очистку внутренней системы отвода ливневых вод;

- провести ремонт ограждения крыши;

- восстановить внутреннюю отделку здания;

- восстановить внутридомовые сети;

- восстановить лифтовое хозяйство здания.



Депутаты приняли решение о заказе технической экспертизы и разработке технической документации, необходимой для строительных работ.