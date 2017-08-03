3 августа в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа "Игры Престолов". Во втором сезоне ведущие в студии - Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич - обсуждают актуальные темы и разбираются в последствиях работы прошлого созыва Даугавпилсской думы.Главные темы программы:
1. Привет из прошлого. Руководство города разбирается с историей пропажи документов по закупочным процедурам.
2. Прожекты Лачплесиса. Городскому бюджету непродуманные планы прошлой думы обходятся слишком дорого.
3. А счастье было так возможно... Вся правда об аэропорте.
4. Приоритеты Даугавпилсской думы. Активные действия руководства по обеспечению горожан социальным жильем.
5. Подозрительные исследования в Даугавпилсе.
6. Спортивная инфраструктура города. Удручающая реальность спортсменов Даугавпилса.
7. Попытка трудоустройства. Вместо 1000 рабочих мест - одно для себя. Как Петерис Дзалбе решает вопрос безработицы.
Это и много другое слушайте в программе "Игры Престолов" от 3 августа.
2. Прожекты Лачплесиса. Городскому бюджету непродуманные планы прошлой думы обходятся слишком дорого.
3. А счастье было так возможно... Вся правда об аэропорте.
4. Приоритеты Даугавпилсской думы. Активные действия руководства по обеспечению горожан социальным жильем.
5. Подозрительные исследования в Даугавпилсе.
6. Спортивная инфраструктура города. Удручающая реальность спортсменов Даугавпилса.
7. Попытка трудоустройства. Вместо 1000 рабочих мест - одно для себя. Как Петерис Дзалбе решает вопрос безработицы.
Это и много другое слушайте в программе "Игры Престолов" от 3 августа.
Попробуй, отгадай !!!
2, Стадион у манежа можно было построить с нормальной дорожкой, тогдашняя дума виновата,необходимо было пойти на снос сарая, и решить с еврейским обществом вопрос о небольшом расширении стадиона. Но причина отсутствия результатов не только в отсутствии стадиона, но и в слабой работе тренеров, это тоже факт и Утинанс в этом виноват в первую очередь.
3, Что делать. Искать людей с мозгами, принимать правильный и реальные решения, а не витать в облаках.Возможно пойти на создание футбольного стадиона при строителе, делая его поэтапно.
Как бы глупо это не звучало, возможно надо пойти на переделку дорожек стадиона у манежа с нормальной дорожкой. И вот почему. Рядом две школы, он загружен .Нет необходимости строить здание с раздевалками и другими помещениями. Если построить стадион далеко от учебных заведений, толку будет мало,можно подумать и о варианте у 11 школы на химиии, там тоже смогут заниматься учашщиеся школ и техникума.
2, Стадион у манежа можно было построить с нормальной дорожкой, тогдашняя дума виновата,необходимо было пойти на снос сарая, и решить с еврейским обществом вопрос о небольшом расширении стадиона. Но причина отсутствия результатов не только в отсутствии стадиона, но и в слабой работе тренеров, это тоже факт и Утинанс в этом виноват в первую очередь.
3, Что делать. Искать людей с мозгами, принимать правильный и реальные решения, а не витать в облаках.Возможно пойти на создание футбольного стадиона при строителе, делая его поэтапно.
Как бы глупо это не звучало, возможно надо пойти на переделку дорожек стадиона у манежа с нормальной дорожкой. И вот почему. Рядом две школы, он загружен .Нет необходимости строить здание с раздевалками и другими помещениями. Если построить стадион далеко от учебных заведений, толку будет мало,можно подумать и о варианте у 11 школы на химиии, там тоже смогут заниматься учашщиеся школ и техникума.