Ни для кого не секрет, что пенсионеры в Латгалии (да и в целом по Латвии) - живут очень бедно. Стремительно снижается их покупательская способность, особенно тех пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1996 года, и таких в Латвии подавляющее большинство - 65%. Она должны жить на 300 евро в месяц. И это в лучшем случае. В Латгалии зачастую пенсии составляют и вовсе "смешные" суммы: от 70 до 200 евро. Программы социальной помощи в Даугавпилсе в какой-то мере помогают городским пенсионерам выжить, но именно выжить, а не жить. В СМИ то и дело попадают истории из жизни, когда бабушки и дедушки в магазине, беря минимум самых дешевых (акционных и на грани просрочки) продуктов, не могут расплатиться - немного не хватает. Иногда кто-то из очереди доплачивает за них, но это редкая удача. Они не покупают себе наряды, не ездят по санаториям и курортам, а на лекарства вынуждены просить пособие или выбирать: покушать или полечиться.

Как пишет Latvijas Avīze, средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, но в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» - в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально. Риск бедности среди пенсионеров будет расти и покупательская способность пожилых людей сильно отстает от работающих, признает председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш.



В свою очередь согласно статистике, средняя пенсия в Латвии составляет 279,59. В 2016 году размер новой присвоенной пенсии составлял 313 евро. Но это статистические данные, которые, как мы часто можем наблюдать, не совсем точно отражают реальную ситуацию. Средний показатель складывается из очень разных цифр. По данным VSAA за первые пять месяцев 2017 года были назначены две пенсии по возрасту в размере 3,5 тысяч евро, две пенсии - 2,7 тысяч евро и одна пенсия - 2,6 тысяч евро. Это самые большие пенсии за нынешний год. В 2016 году самая большая пенсия составляла 6 000 евро. Самые большие, рекордные пенсии в Латвии составляют 19,2 тысячи евро, 6,6 тысяч и 6,5 тысяч. 1,7 тысяч латвийских пенсионеров (0,4%) получают пенсию, которая больше 1500 евро. Вот и получается, что есть богатый пенсионер и есть - бедный, но в среднем они оба живут хорошо.



Напомним, что в этом году даугавпилсские пенсионеры получили возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, однако одинокие пожилые люди стали просто кататься в трамваях по кругу, создавая неудобство и вызывая недовольство спешащих на работу горожан в переполненных вагонах. Данная льгота несомненно немного облегчила жизнь наших пенсионеров, но не повлияла на нее столь существенно, чтобы пожилые люди смогли бы перестать экономить на всем подряд. Для этого необходима грамотная политика государства в этом вопросе, и расширение и увеличение муниципальных льгот тем, кто выйдя на пенсию, оказался на грани нищеты.