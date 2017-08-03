Первый вице-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим стал гостем программы "Наши в городе". В интервью Р.Эйгим рассказал о жизни, бизнесе, политике, о своем отношении к прошлому и видении будущего.
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Он прорвался к власти в городе что-бы тупо грести средства города для восстановления СВОЕГО ЛИЧНОГО, сильно пошатнувшегося состояния!
Стыдно, когда городом "правят" вот такие косноязычные депутаны! Чем быстрее город стряхнет с себя это недоразумение - тем лучше!!!