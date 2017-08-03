3 августа в 19.30 в сквере А. Пумпура в Даугавпилсе в рамках Музыкального августа для жителей и гостей города споет известный итальянский певец Роберто Мелони.

Он исполнит популярные итальянские произведения и мировые хиты, в том числе песни А. Челентано, Т. Кутуньо и других.



Вместе с Р. Мелони этим вечером выступят также музыканты: Угис Крускопс, Норберт Скрауцис, Артис Гага, Анатолий Ливча.



Отметим, что Музыкальному августу в этом году исполняется уже 5 лет. Его организаторами ежегодно выступают Центр латышской культуры и Даугавпилсская городская дума.