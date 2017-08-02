Управление коммунального хозяйства совместно с институтом BIOR 28 июля взяли на анализ воду из мест купания в даугавпилсских водоемах.

Всего было проверено 12 пляжей: Ругельский котлован, Губище, пляжи на Большом и Малом Стропских озерах, оз. Шуню, Плотичку, Зиргу, Стропака, Лиела Трийкарту. Полученные данные свидетельствуют о том, что качество воды в этих местах соответствует норме и купаться можно смело.



Дополнительно в ходе проверки были взяты заборы питьевой воды в трех Даугавпилсских источниках: в микрорайоне Черепово, парке Авотиню и Межциемсе. По результатам анализов, качество также в норме, и воду можно использовать для питья.