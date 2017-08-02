Все горожане помнят о громких обещаниях прежнего руководства города облагородить и благоустроить территорию в Стропах. Ту самую, на которой зияет кошмарной дырой бассейн, и в отдалении виден призрак некогда популярной гостиницы "Папарде".

В погоне за голосами избирателей теперь уже экс-мэр и его заместители решили сыграть на ностальгии горожан по тем прекрасным временам, когда гостиница была заполнена гостями, а у бассейна был слышен звонкий смех отдыхающих, место было людным и популярным. Для пущей правдоподобности дума даже выкупила землю под этими объектами - мол, первый шаг сделан, выберите нас - и будет вам открытый бассейн и гостиница, все, как тогда, когда "трава была зеленее". Однако на самом деле все оказалось далеко не так просто. Уже после совершенной покупки было установлено, что все объекты, расположенные на приобретенной думой земле подлежат демонтажу.



Как рассказал журналистам на вчерашней пресс-конференции первый вице-мэр Рихард Эйгим, на данный момент дума ждет результатов экспертизы о том, в каком бассейн и его коммуникации состоянии. Однако уже на первый взгляд (рабочая группа уже выезжала на осмотр объектов) понятно, что в таком состоянии он городу не нужен, и видно, что его, скорее всего, придется просто закопать. А это, по словам Р. Эйгима, тоже будет стоить денег. В целом, получается, что несбыточная мечта, а точнее мыльный пузырь, который надул для горожан прежний мэр, обойдется городу в кругленькую сумму. Участки были выкуплены за 128 000 евро, на снос здания гостиницы потребуется еще 90 000 евро, плюс работы по закапыванию старой не подлежащей восстановлению чаши бассейна (если потребуется).



При этом Р. Эйгим отметил, что сама идея открытого бассейна для горожан не отбрасывается. Она включена в план развития и работа будет продолжаться. Возможен, как один из вариантов, бассейн на озере. Пример мы можем наблюдать в литовском городке Зарасае. Такой бассейн потребует меньших затрат. Однако до получения заключений экспертов никаких скоропалительных решений по поводу бассейна приниматься не будет. Как и любой проект, он требует основательного подхода, учета различных факторов и взвешивания всех «за» и «против».