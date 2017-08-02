Торговая сеть Rimi Latvia планирует оценить ситуацию с лежащими на прилавках куриными яйцами литовского производителя. Поводом стало видео об условиях содержания несушек — его опубликовали зоозащитники из Литвы, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Кадры, снятые на двух куриных фермах в Литве, показывают, в каких ужасных условиях содержат птиц. И именно яйца этих компаний выставляет на продажу сеть Rimi.



По словам её представителя в Латвии Инги Бите, торговая сеть намерена провести собственную проверку. И если факты подтвердятся, договор с поставщиком яиц, возможно, расторгнут. Поскольку Rimi не работает с теми, кто нарушает закон — добавила Бите.



Это заявление появилось после того, как латвийское общество Dzīvnieku brīvība призвало в интернете подписывать петицию с обращением к Rimi Latvia отказаться от торговли яйцами кур, которых содержат в клетках. Документ подписали уже более 500 человек.



Как уже писал Rus.lsm.lv, организация защитников животных Dzīvnieku brīvība осенью прошлого года обнародовала информацию о жестоком обращении с птицами на фермах крупнейшего латвийского производителя яиц — компании Balticovo. Зоозащитники опубликовали фото и видео куриц, которых содержат в ужасных условиях.



Как ранее поясняли представители Balticovo в своем обращении к прессе после резонансной публикации видеоматериала, ролик был снят активистами природозащитной организации Dzīvnieku brīvība в период интенсивной линьки кур, отчего птицы выглядели еще более измученными. «Защитники животных специально сняли именно тех куриц, у которых в преклонном возрасте выпадают перья и они выглядят нездоровыми», — заявили в компании



Компания обязалась устранить нарушения и улучшить условия содержания птицы на тех своих фабриках, где это еще не было сделано.



За отсутствие ковриков ПВС вынесла компании предупреждение. Ранее сообщалось, что компанию регулярно штрафовали, но к кардинальным улучшениям в ее работе это не приводило. На волне общественного возмущения представители Balticovo выступили с разъяснениями и пообещали, что в благоустройство мест содержания несушек компания вложит в общей сложности 30 млн евро.



На конец октября прошлого года плотность поголовья кур в загонах на птицефабриках Balticovo была не выше допустимой, она отвечает правилам содержания домашней птицы, заявила Продовольственно-ветеринарная служба. Она во внеочередном порядке обследовали фабрики Balticovo в Даугавпилсе, Мадоне и Иецаве (в общей сложности 21 загон) и убедились, что упущения устранены.