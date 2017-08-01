Утром 1 августа, в 07.43 на 156-м км шоссе А6 (Рига-Даугавпилс) произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, ДТП случилось в местечке Лейниеки (волость Куку Крустпилсского края).



По предварительным данным, Mercedes Benz Atego, пытаясь увернуться от столкновения с легковушкой, выехал на встречную полосу, где врезался в ехавшую навстречу фуру MAN. На месте происшествия погибли водители обеих грузовых машин — мужчины 1955 и 1968 г.р.



Ехавший следом за MAN легковой автомобиль Volvo V40 съехал в канаву. К счастью, шофер не пострадал.



На 09.00 движение по трассе в этом районе было блокировано. Начат уголовный процесс.