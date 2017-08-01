В разгар туристического сезона в Даугавпилсе открылся новый музей – «У коменданта». В нем представлены артефакты времен Первой мировой войны, найденные в окрестностях города, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Любителями практической истории называет себя группа энтузиастов, стараниями которых в Даугавпилсе и появился этот музей. Место под него выбрали туристически активное – Даугавпилсскую (Динабургскую) крепость.



Сто лет назад всего в десятке километров от тогдашнего Двинска два с половиной года стояли лицом к лицу две армии, рассказал Олег Виноградов, участник поисково-исторического клуба «1914»:



«Они что делали? И воевали, и стреляли, и жили. Жизнь-то продолжалась. И вокруг нашего года очень много сохранилось остатков позиций. Сотни, сотни укреплений».



Исследуя линию фронта, окопы, места боев, участникам латгальского поисково-исторического клуба «1914» удалось обнаружить множество предметов, свидетельствующих о событиях войны и быте солдат. Эти находки и составляют экспозицию. Сам клуб образовался в 2013 году, в преддверии 100-летия начала Первой мировой – которую, кстати, называют последней гуманной войной.



«Это самое, я считаю, яркое, самое главное событие в истории нашего города. Потому что, если бы не Первая мировая, не было бы независимости нашего государства. Вы представляете, в этой крови, грязи… просто провидение, чудо какое-то случилось. Можно сказать, наша страна оказалась в числе победителей. Она получила главный приз – независимое государство».



Как рассказывают участники исторического клуба, в истории Первой мировой войны до сих пор остается много загадок. Помимо различных артефактов, в процессе поисков случается натыкаться и на могилы неизвестных солдат. В таких ситуациях останки перезахоранивают. Вообще, по мнению участников клуба, событиям Первой мировой войны не уделяется должного внимания. Забыты многие важные факты, личности.



«Мне бы хотелось затронуть одну дату – 1 августа 1915 года. Вот о чем она говорит? Практически ни о чем. Мало кому она известна. Между тем, 1 августа 1915-го вводится в войска латвийский национальный флаг! Документация начинает печататься на латышском языке. Формируются латышские национальные стрелковые батальоны. Вот дата, против которой никто не будет против. Объединяющая дата».



Создатели музея полны энтузиазма продолжить начатое. У них еще много идей. И одна из них – выйти из традиционных представлений о музее:



«Наш клуб мечтает о большом – о создании музея в лесу, в бункере. Показать окопную жизнь немецкого или русского солдата – разницы нет», - говорит Владимир Бубнов, еще один участник клуба «1914».



Среди пока еще не осуществленных идей – и создание панорамы боя «Битва за Двинск». Причем мультимедийной, в 3D-формате. Поскольку музей создан на частные средства, пока он работает только по субботам или по предварительной записи. С наступлением морозов придется приостановить работу музея, поскольку оплату счетов за отопление простые энтузиасты боятся не осилить. Если, конечно, не найдется поддержка столь важного начинания со стороны.