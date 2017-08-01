Как рассказал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, в конкурсе на поставку молочных продуктов для учебных учреждений, проводимом в конце 2016 года (сумма порядка 275 тысяч евро), пропали закупочные документы. Пропажа документов предположительно связана с "неправильным" победителем — фирмой Junona Bep, после чего была организована новая закупка в пользу фирмы Latgales piens.

"Прежним руководством был проведен конкурс, с победителем подписан договор и начата поставка продуктов. Однако в последствие оригиналы документов были изъяты Янисом Лачплесисом и Петерисом Дзалбе у работников Управления образования. Больше этих документов никто не видел, и была проведена повторная закупка.



В данном случае признаки коррупции и уничтожение документов очевидны, уверен мэр.



"Мы уже передали все материалы в KNAB. Отмечу, что это не первый случай пропажи документов: ранее они пропадали на Теплосетях," — отметил Элксниньш.