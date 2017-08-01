Сегодня на пресс-конференции руководство города, отвечая на вопросы журналистов, сообщило о том, что проект Даугавпилсского аэропорта будет заморожен.

Как пояснил мэр А. Элксниньш, возможны три варианта развития аэропорта, однако все они стоят миллионы евро, которых у Думы на данный момент нет. Нет возможности больше получить и европейское финансирование, т.к. прежнее руководство думы упустило такую возможность. В связи с этим проект будет заморожен, а конкурс на должность руководителя будет остановлен. Какие-то действия будут предприниматься только после того, как будет найден инвестор. Также градоначальник подчеркнул, что на данный момент аэропорт не является приоритетом. В первую очередь руководство думы будет решать вопросы социальной сферы и социального жилья.



Напомним, что, по прогнозам специалистов, SIA “Daugavpils lidosta” может развиваться в трех направлениях: восстановление коммерческого летного поля, развитие летного поля общей авиации или развитие вертолетной площадки. Однако все эти предложения ведут к большим расходам. Например, восстановление коммерческого летного поля может обойтись минимум в 25,5 млн. евро (расходы каждый год составят более миллиона евро, и покрывать их придется по большей части из городского бюджета). Второй вариант подразумевает начальные расходы на восстановление - 9,7 млн.евро. Воздушные суда можно будет принимать весом до 5700 кг. Данный вид летного поля не предназначен для коммерческих грузовых перевозок и перевозок пассажиров. Ежегодные расходы составят потом 101 000 евро. В свою очередь вертолетная площадка потребует изначально 1,7 млн. евро, а ежегодные расходы из городского бюджета составят 100 000 евро.