Даугавпилсское самоуправление уделяет особое внимание заботе о семьях с детьми. Эта забота направлена прежде всего тем из них, которые имеют статус малоимущих или малообеспеченных, а также приемным семьям, семьям, где есть дети c инвалидностью, многодетным семьям. Приближается новый учебный год, и Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» напоминает о том, какую помощь могут получить семьи с детьми — школьникам.

1. Пособие или поддержка на приобретение учебных принадлежностей

Семьи (лица), которым присвоен статус малоимущей или малообеспеченной семьи (лица), а также многодетные семьи, если их средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышают 80% определенного в государстве размера минимальной заработной платы, имеют право на получение пособия или поддержки на приобретение учебных принадлежностей один раз в календарный год на каждого учащегося :

для учащихся в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса – 25,00 евро

для учащихся 1 класса учебных заведений Даугавпилса – 50,00 евро

для учащихся начальных, основных, средних и профессиональных учебных заведений Даугавпилса, за исключением первоклассников – 35,00 евро.

Семьи (лица), на опекунстве в которых находится ребенок до 18 лет или до 24 лет, если он очно продолжает общее, профессиональное, высшее или специальное образование и не вступил в брак, а средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышает определенного в государстве размера минимальной заработной платы:

для учащихся в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса – 22,00 евро

для учащихся 1 класса учебных заведений Даугавпилса – 43,00 евро

для учащихся начальных, основных, средних и профессиональных учебных заведений Даугавпилса, за исключением первоклассников – 29,00 евро.



2. Пособие на питание детей

Семьи, которым присвоен статус малоимущей или малообеспеченной семьи (лица) имеют право получить пособие на питание детей в размере 100% от суммы затрат на питание:

для покрытия расходов на питание детей, обучающихся в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса;

для покрытия или компенсацию расходов на питание за время, когда рассматривалось заявление семьи (лица) о присвоении статуса малоимущей или малообеспеченной семьи (лица), детей, обучающихся в начальных, основных, средних и средних профессиональных учреждениях образования Даугавпилса во время учебного года (обед и полдник);

для оплаты питания детей в летних лагерях Даугавпилса;

для оплаты питания детей в тех летних лагерях Даугавпилса, перечень которых утвержден решением Даугавпилсской гордумы;

для покрытия расходов на питание детей в период летних каникул в указанном Социальной службой предприятии общественного питания.

Семьи (лица), на опекунстве в которых находится ребенок до 18 лет или до 24 лет, если он очно продолжает общее, профессиональное, высшее или специальное образование и не вступил в брак, а средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышает определенного в государстве размера минимальной заработной платы:

в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса в размере 50% от суммы затрат на питание;

в начальных, основных, средних школах и профессиональных средних образовательных учреждениях Даугавпилса в течение учебного года, в летних лагерях города Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул – в размере 100% от суммы затрат на питание.

Семьям, в которых на иждивении или на попечении находится ребенок с инвалидностью, если средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышают определенного в государстве размера минимальной заработной платы , полагается:

в учреждениях начального, основного, среднего образования, а также в средних профессиональных образовательных учреждениях в течение учебного года (обед и полдник), в летних лагерях города Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул – в размере 100% от суммы затрат на питание

Многодетные семьи имеют право на:

Поддержку для покрытия расходов на питание детей в учреждениях дошкольного образования Даугавпилса , если средние доходы на каждого члена семьи в течение трех месяцев не превышают определенного в государстве размера минимальной заработной платы - в размере 100% от суммы расходов на питание со дня подачи соответствующего заявления . Поддержка присваивается в период времени с 1 сентября по 31 мая и с 1 июня до 31 августа, в зависимости от того, когда получено заявление.

Поддержку для покрытия расходов на питание детей в начальных, основных, средних школах и профессиональных средних образовательных учреждениях Даугавпилса в течение учебного года (обеды и полдники), в летних лагерях города Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул, если средние доходы за последние три месяца на каждого члена семьи не превышают 80% от определенного в государстве размера минимальной заработной платы – в размере 100% от питания от суммы затрат со дня подачи заявления ;Поддержка присваивается в период времени с 1 сентября по 31 мая и с 1 июня до 31 августа, в зависимости от того, когда получено заявление.



3. Поддержка на приобретение школьной формы

Семьи(лица), которым присвоен статус малоимущей или малообеспеченной семьи (лица), имеют право получить поддержку на приобретение школьной формы один раз в календарный год в размере до 30,00 евро на каждого учащихся

Поддержка на приобретение школьной формы выплачивается в виде компенсации или в виде перечисления на расчетный счет поставщика соответствующей услуги в кредитном учреждении. Заявитель подает документы, подтверждающие расходы, или счет от соответствующего поставщика услуг, если запрашивается покрытие расходов.