Вчера в Латгалии из-за грозы без электричества остались 13 тысяч домохозяйств. Из-за грозы в Латгале и Селии зафиксировали около 500 аварийных отключений электричества.

В 4 часа дня у примерно 13 тысяч клиентов Sadales tīkls не было электричества. На станции метеорологических наблюдений Latvenergo в Даугавпилсе зафиксировали порывы ветра до 20 м/с.



В Даугавпилсе выпало 70 мм осадков, почти вся месячная норма. Кроме того сообщается о поваленных деревьях и обломанных ветром ветках и сучьях деревьев. Также на Новом Форштадте снесло крышу с кирпичного торгового павильона. На ул. Виестура,25 на припаркованный автомобиль упало дерево.