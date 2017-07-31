Недавно Германия легализовала однополые браки. В связи с этим эта тема вновь всплыла и в Латвии, однако наше общество пока не столь толерантно, и в правительстве серьезных планов на эту тему пока не строят.

Как показал опрос, проведенный на портале nasha.lv, даугавпилчане в большинстве своем, если и готовы смириться с существованием сексуальных меньшинств, то признавать их нормой и разрешать таким парам официально узаконивать отношения не намерены.



82% респондентов категорически против легализации однополых браков и считают, что это противоестественно и ведет к разрушению традиционного института семьи. Еще 6% также не поддерживают однополые браки, но против самих представителей сексменьшинств ничего не имеют. Лишь 5% опрошенных готовы поддержать такие семьи, а 7% считают, что узаконить однополые браки нужно как можно скорее.



В опросе приняли участие 300 респондентов.