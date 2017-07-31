"В четверг 3 августа в 18:00 на стадионе "Локомотив" состоится встреча - разговор болельщиков с руководством города Даугавпилса и клуба "Локомотив". Приглашаются все неравнодушные к этому виду спорта. Поддержим спидвей! Не дадим умереть этому виду спорта в Даугавпилсе!". Так гласит сообщение на сайте спидвейного клуба lokomotive.lv.
Напомним, что клуб оказался в сложной ситуации из-за накопленных долгов. На данный момент их размер составляет уже 260 000 евро. Ранее руководство Даугавпилсской думы пообещало попытаться решить проблему, однако все осложняется тем, что в бюджете самоуправления свободных средств нет.
Такое ощущение, что получают они - гораздо больше,чем болельщики. которые должны спасать хорошую жизнь жуликов от спорта.
Такое ощущение, что получают они - гораздо больше,чем болельщики. которые должны спасать хорошую жизнь жуликов от спорта.
То не Ваше дело?????
Это мощщщщщщно!
Слушайте, вы идиот????
Клуб просит денег у города,!!!!!
Рискуете жизнью????
Идите накуй ! Я вас об этом не просил!!!!!
Вы не пожарные, и не спасатели!!!!
Слушайте, вы идиот????
Клуб просит денег у города,!!!!!
Рискуете жизнью????
Идите накуй ! Я вас об этом не просил!!!!!
Вы не пожарные, и не спасатели!!!!