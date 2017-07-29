В Латгале школьники первый опыт работы получают в Управлении образования, Даугавпилсской региональной больнице, а также приводя улицы в порядок. Подростки как помощники выполняют простые задачи. И каждый год все больше ребят интересуются возможностью поработать летом, сообщает LTV.

Совместно с Госагентством занятости в Карсавском крае этим летом трудоустроили 18 подростков, в Даугавпилсе — 1470. Большинство работают в Управлении образования, региональной больнице, а также приводят городскую среду в порядок.



«В основном они занимаются озеленением, садоводством, а также ухаживают за нашей зеленью, нашими клумбами. Помогают девочкам, чтобы город стал красивее», — рассказала Элеонора Якобевичене, агроном предприятия Labiekārtošana D.



Подростки в качестве помощников в течение двух недель в самоуправлении выполняли различные задачи — приводили городскую среду в порядок, убирали. В Карсавском крае у школьников уже есть опыт подобных работ — они занимаются такими делами дома, однако в Даугавпилсе многих пришлось учить обращаться с инструментами. Однако первый опыт важен, чтобы развивать чувство ответственности за рабочие задачи, а также чтобы понимать ценность заработанных денег.



«В этом случае мы не смотрим, что им 15-16 лет. Я с ними общаюсь, как со взрослыми людьми, которые ответственны, которым можно доверять», — указала Анна Зимеле, специалист по делам молодежи Карсавского краевого самоуправления.



Своя точка зрения есть и у Якобевичене. «Если им сказать — работайте с восьми до полпятого, то они не особенно хотят. Но если сказать, что надо сделать то и то, что работа будет быстрее сделана... Поэтому мотивация, можно сказать, посередине», — указала она.



Как признаются сами школьники, это возможность не только заработать, но также получить хорошую запись в резюме и с пользой провести каникулы. «Некоторая работа трудная, некоторая легкая, но мы с ними справляемся. Мне нравится работать на этой работе, а не просто сидеть дома... Приводить в порядок свой город — это гордость», — рассказала карсавская школьница Райлия Загорска.



Зарплату школьники получают за фактически отработанные часы — сумму рассчитывают на основании минимальной зарплаты.



Уже несколько лет в Гробиньском крае школьники во второй половине июля приводят в порядок улицы или работают в местном хозяйстве.