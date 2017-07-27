В самоуправлении города работу начали три советника мэра.

Инта Вайводе – советник мэра в решении вопросов, которые связаны с отраслью здравоохранения, работой Даугавпилсской региональной больницы, медицинского центра в Даугавпилсском олимпийском центре. В ее ведении также будет создание муниципальных аптек. У Инты Вайводе большой опыт работы в руководстве медицинских учреждений.

Советником по вопросам образования назначен Виталий Азаревич. Одной из главных задач работы советника председателя думы будет восстановление работы Совета директоров учебных заведений города. У В. Азаревича большой опыт работы в сфере образования. Он долгие годы успешно руководит работой 3 – й средней школы Даугавпилса. Школа занимает высокие места в различных рейтингах учебных заведений Латвии.

Ванда Баулина – внештатный советник (без оплаты труда) - будет работать в сфере улучшения культурной среды города, его визуального образа, качества архитектуры и сохранения культурного наследства.

Практикующий архитектор. Сейчас является членом Союза архитекторов Латвии; работала архитектором – проектировщиком, руководителем группы архитекторов, затем – главным архитектором отдела Даугавпилсского отдела исследовательского института ,,Агропроект”. В. Баулина руководила Отделом культурно исторического наследия, работала в Государственной инспекции защиты памятников культуры в должности инспектора. Получила много наград за свою работу.