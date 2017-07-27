В самоуправлении города работу начали три советника мэра.
Инта Вайводе – советник мэра в решении вопросов, которые связаны с отраслью здравоохранения, работой Даугавпилсской региональной больницы, медицинского центра в Даугавпилсском олимпийском центре. В ее ведении также будет создание муниципальных аптек. У Инты Вайводе большой опыт работы в руководстве медицинских учреждений.
Советником по вопросам образования назначен Виталий Азаревич. Одной из главных задач работы советника председателя думы будет восстановление работы Совета директоров учебных заведений города. У В. Азаревича большой опыт работы в сфере образования. Он долгие годы успешно руководит работой 3 – й средней школы Даугавпилса. Школа занимает высокие места в различных рейтингах учебных заведений Латвии.
Ванда Баулина – внештатный советник (без оплаты труда) - будет работать в сфере улучшения культурной среды города, его визуального образа, качества архитектуры и сохранения культурного наследства.
Практикующий архитектор. Сейчас является членом Союза архитекторов Латвии; работала архитектором – проектировщиком, руководителем группы архитекторов, затем – главным архитектором отдела Даугавпилсского отдела исследовательского института ,,Агропроект”. В. Баулина руководила Отделом культурно исторического наследия, работала в Государственной инспекции защиты памятников культуры в должности инспектора. Получила много наград за свою работу.
Советником по вопросам образования назначен Виталий Азаревич. Одной из главных задач работы советника председателя думы будет восстановление работы Совета директоров учебных заведений города. У В. Азаревича большой опыт работы в сфере образования. Он долгие годы успешно руководит работой 3 – й средней школы Даугавпилса. Школа занимает высокие места в различных рейтингах учебных заведений Латвии.
Ванда Баулина – внештатный советник (без оплаты труда) - будет работать в сфере улучшения культурной среды города, его визуального образа, качества архитектуры и сохранения культурного наследства.
Практикующий архитектор. Сейчас является членом Союза архитекторов Латвии; работала архитектором – проектировщиком, руководителем группы архитекторов, затем – главным архитектором отдела Даугавпилсского отдела исследовательского института ,,Агропроект”. В. Баулина руководила Отделом культурно исторического наследия, работала в Государственной инспекции защиты памятников культуры в должности инспектора. Получила много наград за свою работу.
Или это относится к наркотикам???
Или это относится к наркотикам???
Или это относится к наркотикам???
Вопрос был о стрингах, видимо под юбку вы заглядывали?
Какая странная медсестра!!!!!!