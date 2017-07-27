Любители зажигательных вечеринок и ярких мероприятий в предвкушении предстоящего невероятного, единственного в Балтии, концерта известной на весь мир группы АТВ. В расписанный на несколько лет вперед гастрольный график Даугавпилс был включен благодаря усилиям и стараниям промоутера Сергея Парфенова. Даугавпилс предпочли Вене и Штутгарту.

Это будет единственный концерт в Прибалтике звезды мирового масштаба. Андре Таннебергер (АТБ) покорил огромное количество любителей качественной музыки во всем мире. Все помнят и знают его хиты «9 PM (Till I Come)», «Don’t Stop!», «Ecstasy» и многие другие. На различных концертах и фестивалях ему рукоплескали в Лондоне, Дубае, Берлине, Нью-Йорке... Теперь уникальная возможность увидеть вживую известного музыканта и диджея и отлично отдохнуть на его концерте появится и у даугавпилчан.



АТВ уже бывал в Латвии, и каждый его приезд собирал десятки тысяч зрителей, а билеты раскупались мгновенно. Зажигательные концерты проходили в Лиепае (55 000 зрителей), Огре (25 000). Настала очередь Даугавпилса! Приезда любимой группы ожидают многочисленные поклонники не только по всей Латвии, но и в Литве, и в Эстонии.



Одной из особенностей проведения концерта ATB станет то, что он пройдет в формате фестиваля. И настал момент приоткрыть завесу тайны, как же все будет происходить и кто еще порадует даугавпилчан и гостей города в этот вечер своими выступлениями.



Во-первых, настоящих звезд будет много. На нашей сцене выступит известный украинский певец Алексеев, добившийся невероятного успеха в последние годы. Его хит "Пьяное солнце" в конце 2015 года возглавил чарт российского iTunes и продержался на вершине аж 6 недель. Молодой исполнитель невероятно популярен и любим молодежью уже многих стран, и является обладателем огромного количества престижных музыкальных наград: Премия «Yuna» (открытие года, прорыв года), Премия «Муз-ТВ» за хит "Пьяное солнце", Премия «RU.TV», Премия «Золотой граммофон», Премия «Высшая лига», Премия «M1 Music Awards», «Песня года» 2016, Премия «Звуковая дорожка МК» (артист года, прорыв года), Премия «Top Hit Music Awards» и другие. Своими песнями он покорил и даугавпилчан, и теперь у них будет возможность увидеть воочию любимого исполнителя и насладиться его песнями.



Помимо Алексеева в этот вечер на сцене нашего славного города со своими хитами появятся и такие знакомые нам группы как: "Фактор-2", "140 ударов в минуту" и другие.



Отличная возможность будет и у местных музыкантов. В результате конкурса и голосования будет выбран даугавпилсский исполнитель, которому предоставится возможность выступить на одной сцене с ATB в промежутках между выступлениями мировой звезды.



Грандиозный концерт состоится 25 августа на стадионе "Локомотив". Запуск зрителей на территорию проведения концерта начнется с 18.00. Сам концерт стартует в 20.00. Цена билетов до 4 августа: обычный билет - 10 евро, билет в фанзону - 15 евро. Продажа билетов во всех кассах Bilešu serviss!