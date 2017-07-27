Латгальский зоосад в Даугавпилсе готовит группу «почтальонов», которые понесут послание от столетней Латвии — двухсотлетней. В роли посланцев будет выступать местный вид — болотная черепаха. Животным будет вживлён чип с сообщением, которое можно прочитать при помощи специального сканера. В данный момент обучение проходит первая группа «почтальонов», которые отправятся на задание в августе следующего года, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Проект Латгальского зоосада — живые почтальоны времени — был признан оригинальным и нашёл поддержку в Латвийском фонде защиты окружающей среды. Сто болотных черепах с особым чипом, в котором будет заложено послание потомкам, выпустят в природу — правда, не всех сразу.

В специальном центре проходит подготовка черепашьего «спецназа». Здесь не бывает посетителей. Центр — теплица с бассейном, где черепахи размножаются, растут и готовятся к выходу в дикую природу, рассказал директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.



«Вы сейчас стоите прямо здесь — у болотных черепах в вольере, где живут собранные за многие годы последние болотные черепахи, найденные ... в Латвии.



В среднем за 5 лет мы находим одну черепаху. Это не очень часто.

Если в той округе никогда не видели других черепах и мы их там не находим, то это черепаха с разрешения управления по охране окружающей среды переселяется в «бридинговую» группу, чтобы ее генотип не был потерян», — указал он.



Болотная черепаха является местным видов животных. По приблизительным подсчётам, в Латвии их насчитывается около 150-200 особей. В центре стараются их размножать, выращивать и возвращать в природу, продолжает Михали Пупиньш.



«Мы стоим около бассейна. Вокруг нас вода, камыши, аир, какие-то коряги. Но если вы внимательно посмотрите, то там, то сям появляются маленькие мордочки с любопытными глазами...



Здесь сидит примерно 20 черепах больших и взрослых, которые являются «бридинговой» группой.

Они должны откладывать яйца — и за вашей спиной плантация по выращиванию черепашьих яиц. Песчаный грунт, заросший травкой, который надо регулярно поливать. Там внутри закопаны... это яйца черепах», — добавил он.



В центре несколько бассейнов. В первый попадают самые маленькие черепашки. По мере подрастания их переводят в следующий бассейн. В природу черепах отпускают в возрасте 8-10 лет, когда черепаха достигает размера в среднем с мужскую ладонь. Самое главное, что необходимо уметь черепахам в природе — самостоятельно находить еду и не доверять людям.



Сейчас есть первая группа из 10 черепах, которые готовятся к «отправке» в будущее. В августе следующего года им предстоит стать первыми «почтальонами времени». Всего с особым посланием в природу выпустят 100 болотных черепах — во все места, где они ранее были обнаружены. Всех болотных черепах, которых выпускают, чипуют, но в этот раз будет особенный чип, рассказывает Михаил Пупиньш.



«Мы их чипуем, но в этот раз чипы будут особенными. Есть специальные чипы, где есть не только номер, но и специальный рассказик о том, как было в Латвии столетней, чего она добилась, как охраняла природу, как мы с вами жили — и передать привет 200-летней Латвии.



И черепаха — «почтальон времени» — своим ходом отправится в это 200-летие Латвии. Мы надеемся, что он дойдёт и передаст наш привет».

Чип — запаянная в специальное биологически совместимое стекло микросхема. Он не требует подзарядки, а прочесть его можно будет специальным сканером. Чип вживляется подкожно во впадину у задней конечности. Окончательная версия послания ещё составляется, но точно известно, что оно будет связано с охраной природы Латвии.



«Идея родилась не так давно. Мы регулярно отправляем черепах в природу и обычно их чипируем. Это был простой номерной чип. Черепахи нигде не ловятся. Они разводятся в нашем центре. Мы восстанавливаем болотную черепаху в Латвии много лет, по-моему, где-то с 1985 года», — рассказал Пупиньш.



Кроме этого Латгальский зоосад планирует создать новую экспозицию, посвящённую гидробионтам (водным видам животных) Латвии. Центральным персонажем экспозиции будет болотная черепаха, которую раньше посетители не видели, добавил Пупиньш.



«Латвийская черепаха в природе — гораздо более редкое животное, чем Лох-несское чудовище.

О нём каждый месяц много народу что-то публикует. Латвийскую болотную черепаху видели за всё время, что мы собираем данные о них, не так часто. В этом году у нас только 97-е сообщение, а мы собираем их с 1935 года... 97 находок, а из них проверенных примерно около 20».



Новая экспозиция появится примерно через год. Биологи проект сравнивают с космическим кораблём. Предстоит учесть множество деталей — трубки, фильтры для очистки воды, освещение — и всё это установить в ограниченном пространстве, пояснил Валерий Вахрушев, сотрудник, курирующий строительство экспозиции.



«Идея проекта будет воплощена в декорациях нашего Латгальского зоопарка.

Это будет выглядеть в том же стиле, в котором мы работаем. Это стиль фэнтези. Такой необычный стиль. Стиль несуществующих джунглей, пещер, лиан, нагромождений различных препятствий, через которые люди могут увидеть наших питомцев».



Экспозицию планируют создать в контактном стиле. Это будет несколько бассейнов, в которых будет представлено около ста видов животных — с главным героем в лице болотной черепахи.



«В одной из частей данной экспозиции будет запланирован бассейн со знаменитыми болотными черепашками, где люди могут их трогать руками, подкормить, в некоторых случаях даже залезть босиком и пообщаться с какими-то рыбками,

— делится планами Вахрушев. — Сама экспозиция будет разделяться на несколько частей. Это будет два контактных бассейна, в которых будут представлены болотные черепахи. В этих же бассейнах будут представлены гидробионты, обитающие в нашей латвийской природе. И мы бы хотели сделать несколько аквариумов, в которых также будут представлены пресноводные гидробионты нашей латвийской фауны, а также уникальная часть будет посвящена латвийским морским животным».



Не забывают биологи и гостей латвийской фауны. Отдельно покажут виды, не характерные для страны, но уже обживающие местные экосистемы, добавил Вахрушев.



«Некоторые виды будут представлены как инвазивные виды, которые были завезены в Латвию и успешно существуют с другими видами латвийской фауны.

Такие виды, как китайский мохнаторукий краб, который для латвийской природы — суперэкзот. Латвийские рыбаки иногда их находят в сетях. Иногда удивляет простого рыбака своими размерами и экзотическими формами».



Для болотной черепахи наличие чужаков в местной фауне — опасный фактор. Уже обнаружили 9 видов чужих черепах. Болотная черепаха и так должна бороться с не самым благоприятным климатом. Любой конкурент — это снижение шансов на выживание, поэтому, чтобы миссия почтальонов времени была успешной, биологи просят: если вам на пути повстречалась черепаха, сообщите о ней в зоосад.