Дорогие ветераны,
участники Великой Отечественной войны,
уважаемые даугавпилчане!
От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите искренние и сердечные поздравления с наступающим великим праздником - Днем освобождения вашего прекрасного города от немецко-фашистских захватчиков!
Ежегодно, 27 июля, мы отдаём дань уважения мужеству, стойкости и героизму воинов-освободителей, фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, освобождавших город Даугавпилс. Именно в этот день, 73 года назад, войска 2-го Прибалтийского фронта в ходе жесточайших кровопролитных боев полностью освободили Даугавпилс от фашистских войск. С тех пор это событие навсегда вошло в историю города.
Пусть Ваш город растет и благоустраивается, развивается его экономика, крепнет социальная структура.
Вечная слава и память воинам, отдавшим жизнь в сражениях за Даугавпилс!
Низкий поклон и безграничная благодарность ныне живущим!
Желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни, а всем жителям Даугавпилса - благополучия и мирного неба!
И.о. Генерального консула
Республики Беларусь
в Даугавпилсе А.Струневская
Ежегодно, 27 июля, мы отдаём дань уважения мужеству, стойкости и героизму воинов-освободителей, фронтовиков и тружеников тыла, партизан и подпольщиков, освобождавших город Даугавпилс. Именно в этот день, 73 года назад, войска 2-го Прибалтийского фронта в ходе жесточайших кровопролитных боев полностью освободили Даугавпилс от фашистских войск. С тех пор это событие навсегда вошло в историю города.
Пусть Ваш город растет и благоустраивается, развивается его экономика, крепнет социальная структура.
Вечная слава и память воинам, отдавшим жизнь в сражениях за Даугавпилс!
Низкий поклон и безграничная благодарность ныне живущим!
Желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни, а всем жителям Даугавпилса - благополучия и мирного неба!
И.о. Генерального консула
Республики Беларусь
в Даугавпилсе А.Струневская