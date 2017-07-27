В среду, 26 июля, представители Ассоциации больших городов Латвии – председатели самоуправлений городов республиканского значения на общем собрании поменяли своего президента. От Вентспилса права председателя Ассоциации перешли к Даугавпилсу.

Был также утвержден план работы Ассоциации больших городов на период времени с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года и безотлагательные мероприятия стимулирования регионального развития. Обсуждались вопросы обеспечения услуг здравоохранения, в том числе – государственное финансирование для больниц, проблемы, констатированные в плане деинститутализации и предложения по дальнейшим действиям.