Минувший хоккейный сезон Артур Шевченко провёл во Франции во второй по силе лиге за клуб «Скорпионы Мулхауса». Команда добилась поставленной цели – чемпионство и выход в магнус-лигу. Следующий сезон даугавпилчанин также проведёт во Франции и продолжит помогать «скорпионам» уже в высшем дивизионе.

Для Артура это был первый сезон во Франции. Ранее он успел сыграть в Латвии, в первенстве МХЛ, провёл некоторое в юниорской лиге в США, затем продолжил карьеру в экстра-лиге Белоруссии. Сезон 2016/2017 Артур начинал за «Неман» из Гродно, но в итоге перебрался во Францию.



Каким образом, в итоге оказался во Франции?



По-настоящему во взрослый хоккей я начал играть в Белоруссии. Два года назад попал в «Химик-СКА» (Новополоцк) – это была не топовая команда. Мне давали много играть. Провёл хороший сезон, был в десятке лучших бомбардиров.



В итоге меня заметила топовая команда – «Неман» и следующий сезон начал в Гродно. Рассчитывал, также быть в роли лидера, но реальность такова, что в команде я был самым молодым. Состав подобрали сильный – много хоккеистов с опытом КХЛ или высшей лиги России. Мне доверили небольшую роль, получал мало игрового времени.



Обсудили с тренером ситуацию, поняли друг друга и вместе решили, что мне надо развиваться, поэтому необходимо искать команду, где мне дадут роль лидера.

Сначала думал продолжать где-то в Белоруссии, но агент нашёл предложение во Франции и поехал смотреть мир.



Что такое французский чемпионат? Какие условия?



Агент нашёл топ-команду. У них стояла задача – выход в магнус-лигу. Там играл ещё один парень из Латвии. Он меня знал, дал хорошие отзывы обо мне тренерам.

Тренер был из Чехии и много мне играть не давал, но вскоре пришёл другой тренер. Он сразу поставил меня на роль лидера с другим латышом. У нас стало многое получаться, по сути, мы стали лучшей сменой в команде.



Площадки во Франции чуть меньше, чем в России и Белоруссии. Преобладает канадский стиль игры – жесткая игра с силовыми приёмами, но с высокими скоростями и множеством бросков.



Что удивительно, к хоккею очень большой интерес, особенно в маленьких городках. У нас всё время трибуны были полные. Билеты при цене в 15 евро раскупались за пару недель до игры. У первых 5-6 команд трибуны всегда полные.



По организации быта – самые лучшие условия, которые видел. Сам город маленький, чем-то напоминает Старую Ригу. Основное правило в команде – разговаривать на английском или французском.



К примеру, если с напарником по звену буду говорить по-латышски, то сразу косо глянуть, мало ли что мы там непонятное говорим.



Все жили в одном большом доме, в котором были оборудованы квартиры. Все компактно. Многие жили со своей семьей, детьми. Но такие условия не у всех. Даже в магнус-лиге не все команды предлагают такие условия.



Плей-офф проходил напряжённо?



Первый раз так сложно было. Каждую игру начинали хорошо, забрасываем по 4 шайбы, а в третьем периоде пропускаем три и всё на грани. У нас так и получалось – выигрывали в одну шайбу или в овретайме.



Кроме этого все выезды были сложными, так как надо было ехать по 10-15 часов. Не мы одни хотели выйти в магнус-лигу. Около четырёх команд имели ресурсы, чтобы подняться рангом выше. Не было не одной игры, которая прошла бы легко.



Твой старший брат Эрик тоже профессиональный хоккеист. В хоккей пошёл по примеру брата?



Да. Брат только начал заниматься. Мне было шесть, ему 9. Мы с братом дружны и я всегда хотел поступать, как брат. Когда папа привёл меня в первый раз на тренировку к брату, он меня спросил: «Хочешь также». Конечно, согласился. Так начал ходить на хоккей. Вместе с Имантом Лещевым начинали, сейчас по-прежнему дружим.



Начинал в Даугавпилсе, но затем переехал в Ригу?



Мне было 16 лет, понимал, что надо повышать уровень. Для этого необходимо ехать в Ригу. На тот момент брат уже играл в Риге по МХЛ. Родители не хотели меня отпускать, но сильно просился. В итоге мама согласилась, но с условием, что буду хорошо учиться.



Мне повезло, что в Риге уже жил и играл брат. Он мне много помогал, давал советы, с тренерами тоже повезло. Не зря поехал. Это помогло мне хорошо подготовиться к взрослому хоккею.



Как дела с учёбой обстояли?



Всё в порядке. Школу окончил, сейчас доучиваюсь последний год в Даугаписском университете. Совмещать учёбу с хоккеем сложно, но это возможно. Спасибо университету. Мне идут на встречу, понимают ситуацию.



В Даугавпилс тянет обратно?



Да, это мой дом. Здесь друзья, родители. После 7-8 месяцев за границей, имея неизменный круг общения, хочется перемен. С нетерпением ждёшь мая – июня, когда завершается сезон, когда все съезжаются сюда. Время, когда морально отдыхаешь.



Ты говоришь о двух трёх месяцах отпуска, что это значит для хоккеиста?



Полный релакс длится около двух недель после последней игры сезона. Отдыхает голова и тело. Ничего не делаешь. Потом медленно начинаешь втягиваться. В июле выхожу на лёд. Самый большой плюс нахождения в Даугавпилсе – лёд. Тренеры дают возможность местным игрокам, выступающих за рубежом, выходить на лёд.



Такого мне кажется больше нигде нет. Во Франции я должен быть 1 августа, именно с этого времени заливают лёд. В Риге всё за плату и то всё занято. У меня друзья там покупают лёд в 12 часов ночи, чтобы потренироваться.



Предсезонная подготовка лежит на твоей совести, если ты не будешь готов и не покажешь ожидаемый результат, то никто и держать тебя не будет. Это твои проблемы, конкуренция большая, найдут другого.



Артур Шевченко (1994 г. р.)

2010/2011 – ХК «Латгале» (чемпионат Латвии) – 29 игр (5+5)

2011 – 2015 – ХК «Рига» (МХЛ) – 185 (20+30)

2011 - 2013 - ХК «Рига Юниорс» (МХЛ В) – 26 (8+10)

2014/2015 – «Айдахо Юниорс Стальные головы» (WSHL) – 11 (9+13)

2015/2016 – «Химик-СКА» (чемпионат Белоруссии) – 47 (16+9)

2016 – «Неман» (чемпионат Белоруссии) - 14 (1+6)

2016/2017 – «Скорпионы Мулхауса» (чемпионат Франции) – 18 (9+6)



Источник: «Латгалес Лайкс» 30.05.2017 №41 (2772)