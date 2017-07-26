24 июля система видеонаблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировала подозрительную ситуацию в еловых зарослях в Саду скульптур. Отправленный на проверку патруль обнаружил компанию, состоящую из шести детей в возрасте примерно 14 лет, а также 32-летнего мужчину в подпитии и с бутылкой водки в руке.

Как рассказали дети, подвыпивший тип приставал к ним со странными предложениями. Одна из девочек подчеркнула, что имели место и предложения сексуального характера, что подтвердили и остальные несовершеннолетние, пишет Skaties.lv.



Муниципальная полиция составила в отношении мужчины протокол за употребление спиртного в общественном месте, а затем передала его коллегам из Госполиции, которые займутся фактом возможных сексуальных домогательств.



