24 июля система видеонаблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировала подозрительную ситуацию в еловых зарослях в Саду скульптур. Отправленный на проверку патруль обнаружил компанию, состоящую из шести детей в возрасте примерно 14 лет, а также 32-летнего мужчину в подпитии и с бутылкой водки в руке.Как рассказали дети, подвыпивший тип приставал к ним со странными предложениями. Одна из девочек подчеркнула, что имели место и предложения сексуального характера, что подтвердили и остальные несовершеннолетние, пишет Skaties.lv.
Муниципальная полиция составила в отношении мужчины протокол за употребление спиртного в общественном месте, а затем передала его коллегам из Госполиции, которые займутся фактом возможных сексуальных домогательств.
в етом дибильном городе остались только одни дибилы и которые писать неумеют
Дети в 14 лет???
Повторите эти 2 предложения вслух.Вспомните,что на дворе 2017 год и узбагойдесь. Это очередная синяя жертва сперматоксикоза.