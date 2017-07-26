Анна, 44 года, трудится на фабрике по производству препаратов для диагностики заболеваний. Уехала из Латвии в 2001 году, на сегодняшний момент является гражданкой Ирландии.

Почему уехала? Причина? Если сказать одним словом — безденежье! В то время я работала в центральной городской поликлинике, в глазном кабинете. У нас там было три врача и две медсестры. Мы чередовались: месяц работаешь с двумя врачами, другой месяц — c одним, зарплата соответственно менялась.





Времена были сложные, в медицине были свои подводные камешки, все старались заработать побольше, и наши врачи вдруг решили, что им хватит одной медсестры, а я пришла последней…



И меня перевели в регистратуру — на зарплату в 35 латов в месяц. Этих денег мне хватало бы только на оплату квартиры, а детский садик ребенку? А продукты? Бывший муж не беспокоился о нас. И тут однажды ко мне в гости пришел мой брат и сказал: «Сестра! Поехали с нами за границу, поработаем годик». И расписал всё как сказку: как и что там можно заработать.



В те времена и у моих родителей было не самое лучшее материальное положение. Они пытались строить «бизнес» — держали на базаре ларек с фруктами. Крутились и вертелись как могли. Были одолжены деньги под проценты, и эти проценты капали… Заработки же не покрывали долгов. А у меня всегда была очень тесная связь с моими родителями. Я всегда старалась им помочь. Мы все вместе трудились на даче, держали огород под картошку, то грибы собирали, то ягоды сдавали. Еще в детстве, в советское время, когда училась в школе, я собирала лечебные травы и сдавала в аптеку. Работы я не боялась никогда. В отпуске на базаре торговала за полтора евро в день. В общем, денежные проблемы мои личные и моих родителей — вот причина уехать на заработки в другую страну.



Решилась уехать. Пошла на курсы английского — три месяца отходила. Ведь английский у меня был какой? Да никакой! Дали корочку об окончании курсов, думала: вдруг потребуют. Прививки все сделала: вдруг без прививок не пустят. Ведь первый раз за границу собиралась.



Почти год я ждала разрешение на работу — без него в Ирландии ты не имеешь права работать легально. Потом три месяца ждала визу из посольства. После уже узнала, что чуть не попала в число обманутых тем агентством по трудоустройству, через которое ехала на работу: на мне закончилась «поставка» работников. Разрешение пришло, контракт получила, перевела его с английского на русский, но так и не поняла, кем же буду работать. Но отступать было некуда. Бабушка одолжила мне денег — 100 долларов, тогда громадные для меня деньги. Нашла самый дешевый билет и ночью 13 июня 2001 года прилетела в аэропорт Дублина.



Так получилось, что у брата планы изменились и он со мною не поехал. Я была совсем одна. Вместо моего брата и его жены со мною ехала незнакомая мне семейная пара. Хорошие люди оказались. Прилетели ночью, просидели всю ночь в аэропорту, утром нас встретили люди из фирмы, в которой нам предстояло работать. Нас встретили, посадили в машину, отвезли в столовую, накормили. Тут напряжение чуть спало: все вокруг с нами здоровались за руку, улыбались. Потом оказалось, что я и эта пара всё же будем работать в разных местах. Огорчились. Они уехали — я осталась ждать. Такие дела…



Это была кафе-столовая при гостинице для беженцев, куда они приходили на завтрак, обед и ужин в определенные часы. В мои обязанности входило мытье посуды и кастрюль, чистка всего помещения. Работа несложная, я была постоянно в движении. Мы тесно общались между собой, с поварами и с менеджерами. Атмосфера была дружная, коллектив замечательный и трудолюбивый. Встретили меня добродушно, приветливо. Вокруг оказалось много наших — приезжих из Латвии (кто-то был из Риги, кто-то из Аглоны). В общем, чувствовала себя как рыба в воде.



Скучала, первый месяц особенно. Были и проблемы с беженцами (это было общежитие для беженцев-мужчин). Один раз даже была в полиции, давала показания: беженцы устроили беспорядки в столовой; как я теперь понимаю, от сложившейся ситуации у них периодически «уезжала крыша». Я проработала в этом кафе шесть лет. Сменила работу только из-за нового менеджера, с которым не сработалась.



Конечно, за всё это время было много стрессовых ситуаций. Например, когда Латвия вступила в Евросоюз, то все наши работники — граждане Латвии стали свободными от разрешений на работу, а я — негражданка и продолжала нуждаться в этих бумажках. Всегда было опасение, что не продлят… Граждане меняли работу, а я была привязана к месту. Потом оказалось, что из-за того, что я сменила работу, я потеряла легальное положение. Прошло несколько лет, прежде чем я восстановила свои документы.



На данный момент я уже гражданка Ирландии. К сорока годам приобрела гражданство. Латвия? Это страна, где я родилась, где прошло мое детство, моя юность, где живут мои родители. Приезжаю в Латвию часто. Приезжаю на юбилеи родни. И если надо в чём-то помочь родителям, то обязательно приезжаю. Возвращаться в Латвию не собираюсь.



Что касается эмиграции, всё зависит целиком и полностью, на мой взгляд, от экономической ситуации в стране. Я одобряю стремление людей жить лучше."



Отметим, что таких историй в нашей стране уже сотни тысяч. Огромное количество людей уехало из Латгалии - кто куда. Одни, имея латвийское гражданство, уехали на ПМЖ в европейские страны, другие (неграждане) вернулись на историческую родину (Россия, Украина, Белорусь). Последних - не много, т.к. в основном люди все же стремятся уехать туда, где жить будет хоть чуточку легче, а в странах бывшего Советского союза условия жизни не лучше латвийских. Туда едут скорее по зову сердца, чем в погоне за заработками. Несмотря на то, что в республиканских СМИ в последнее время говорится о том, что поток уезжающих граждан сократился, ситуация на самом деле не улучшилась. Люди продолжают уезжать. Их не пугают ни отсутствие больших пособий сразу по приезде, ни большое количество беженцев, которых уже считают потенциально опасными из-за ухудшившейся с их приездом криминогенной ситуации. В Европе наши видят один большой плюс, затмевающий все минусы - это работа и оплата, которой хватает на жизнь. А значит, уехав в более развитую страну, можно, наконец, начать жить, а не выживать.