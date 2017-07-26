На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за материальное поощрение частных лиц, принимающих активное участие в раскрытии преступлений.
Автор инициативы Артурс Иквилдс поясняет, что каждый день в стране совершается множество преступлений как против человека, так и против государства. Полиция перегружена делами, а уровень зарплат полицейских еще сильно отстает от европейского
Поэтому он призывает ввести вознаграждение за активные действия (компенсацию за потраченное время, возможный риск и т.п.) при раскрытии мелких преступлений и даже составил своего рода прейскурант: за кражу, вандализм, хулиганство, — в размере 50-100 евро.
В свою очередь за предотвращение или раскрытие преступлений в органах государственной власти и самоуправлениях (коррупция, фиктивное трудоустройство, распространение конфиденциальной информации и др.) Иквилдс хочет вознаграждение в размере от 100 до 1000 евро.
А вот за раскрытие и предотвращение финансовых преступлений в крупном размере автор инициативы предлагает возмещать «герою» до 5 000 евро или делиться с ним процентом от денег, которые удалось вернуть государству.
Иквилдс подчеркивает, что сейчас за свою помощь человек с активной гражданской позицией может получить только «спасибо» или заработать лишние неприятности. А введение системы поощрений мотивировало бы общество активнее помогать правоохранительным органам и разгрузило бы их персонал.
Поэтому он призывает ввести вознаграждение за активные действия (компенсацию за потраченное время, возможный риск и т.п.) при раскрытии мелких преступлений и даже составил своего рода прейскурант: за кражу, вандализм, хулиганство, — в размере 50-100 евро.
В свою очередь за предотвращение или раскрытие преступлений в органах государственной власти и самоуправлениях (коррупция, фиктивное трудоустройство, распространение конфиденциальной информации и др.) Иквилдс хочет вознаграждение в размере от 100 до 1000 евро.
А вот за раскрытие и предотвращение финансовых преступлений в крупном размере автор инициативы предлагает возмещать «герою» до 5 000 евро или делиться с ним процентом от денег, которые удалось вернуть государству.
Иквилдс подчеркивает, что сейчас за свою помощь человек с активной гражданской позицией может получить только «спасибо» или заработать лишние неприятности. А введение системы поощрений мотивировало бы общество активнее помогать правоохранительным органам и разгрузило бы их персонал.
ДЯТЛОМ БУДЕШЬ?
В ВИЛЬНЮСЕ ЗАПУЩЕНА ТЕЛЕФОННАЯ 'ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ',С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ 'НЕРАВНОДУШНЫЕ' ГРАЖДАНЕ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ЛИТОВСКИМ 'ЧЕКИСТАМ' О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ,ПОХОЖИХ НА РОССИЙСКИХ ШПИОНОВ ИЛИ ПУТИНСКИХ 'ЗЕЛËНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ',А МИНИСТР ЮСТИЦИИ СТРАНЫ ПРОДАННОГО ДОСТОИНСТВА И ВОВСЕ ГОВОРИТ О ПОЯВЛЕНИИ У НИХ 'ИНСТИТУТА ИНФОРМАТОРОВ'.
ЛАТВИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,ГДЕ ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ СОТРУДНИКОВ,ПРИДËТСЯ,ВИДИМО,СОДЕРЖАТЬ В ШТАТЕ СТУКАЧЕЙ.
ДЕРЖАТЬ СТУКАЧЕЙ ОБЯЗЫВАЕТ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКОНОПРОЕКТ С ПАТЕТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ 'О ЗАЩИТЕ БЬЮЩИХ ТРЕВОГУ'.
'БЬЮЩИЕ ТРЕВОГУ' ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ О НАРУШЕНИЯХ,ЗАМЕЧЕННЫХ НА СВОËМ МЕСТЕ РАБОТЫ.ПРЕДПИЯТИЕ ПЛАТИТ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ,'ХИМИЧИТ' С КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ,УХОДИТ ОТ НАЛОГОВ-'НА КАРАНДАШ' И В КОНТРОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО.
ЗАКОНОПРОЕКТ ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНСТРУКЦИЮ ПО ДОНОСИТЕЛЬСТВУ:КАК СТУЧАТЬ,КУДА,В КАКОМ ВИДЕ.
ПРЕДУСМОТРЕНО,ЧТО ИНФОРМАТОР БУДЕТ ЗАПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ 'ФОРМУ ДОНОСА' И НАПРАВЛЯТЬ ЕË В ВЕДОМСТВО,КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫШЕСТОЯЩИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРУКТУРЕ,КОТОРУЮ ИЗОБЛИЧАЕТ 'БЬЮЩИЙ ТРЕВОГУ'.ПРИ ПОМОЩИ ТАКИХ ДОНОСЧИКОВ ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ ПЛАНИРУЮТ СЕРЬËЗНО ПОПОЛНИТЬ ВЕЧНО ДЫРЯВУЮ КАЗНУ.
В СЛУЧАЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СВОИМ СТАТУСОМ,НАПРИМЕР ПОПЫТКИ ОЧЕРНИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ИЛИ СВЕСТИ С НИМ СЧËТЫ,ИНФОРМАТОР МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН ШТРАФОМ В 2000 ЕВРО.
РАДЕТЕЛИ ЗА НАПОЛНЯЕМОСТЬ БЮДЖЕТА НАЙДУТСЯ БЕЗ ТРУДА.ПО СЛОВАМ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ГОСДОХОДОВ ЛАТВИИ ИНАРЫ ПЕРЕРСОНЕ,В 2014 ГОДУ ВЕДОМСТВО ПОЛУЧИЛО БОЛЕЕ 5 ТЫС. ДОНОСОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ О НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ.
ОСВЕДОМИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛИШЬ ОДНА ИЗ ГРАНЕЙ ВОЗРОЖДАЕМОЙ ЛАТЫШАМИ МОДЫ НА ДОНОСЫ.СЮДА ЖЕ ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННО МОЖНО ОТНЕСТИ ПОПРАВКИ О 'ЛОЯЛЬНОСТИ' УЧИТЕЛЕЙ,СОЗДАЮЩИЕ ПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДЛЯ СТУКАЧЕСТВА.
В ЛАТВИИ СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ,А С НИМИ И ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ.ОБВИНЕНИЯ В НЕЛОЯЛЬНОСТИ-ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТРАНИТЬ КОНКУРЕНТА.
УЧЕНИКУ,КОТОРЫЙ НЕДОВОЛЕН ТЕМ ИЛИ ИНЫМ УЧИТЕЛЕМ,ОН ТОЖЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ УДОБЕН.
ВЛАСТЬ НАСАЖДАЕТ НОВУЮ ЭТИКУ-ДОНОС КАК ОБЯЗАННОСТЬ,СТУКАЧЕСТВО ПООЩРЯЕТСЯ.
ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ПОДОБНЫЙ ТИП ПОВЕДЕНИЯ,ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОЙ ИЗ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ МОИСЕЯ,НА КОТОРЫХ И СТРОИТСЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОРАЛЬ,ГОСУДАРСТВО СОЗДАËТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МИКРОКЛИМАТ.НАПРИМЕР,ВНЕДРЯЕТ ИДЕЮ О СВОЕЙ СТРАНЕ КАК ОСАЖДËННОЙ ВРАГАМИ 'КРЕПОСТИ',КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СПОСОБАМИ.
ТАК,В ПРИБАЛТИКЕ ПУГАЮТ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН НОВОЙ 'РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ',ХОТЯ УЖЕ САМИ ПО ФАКТУ ОККУПИРОВАНЫ АМЕРИКАНЦАМИ,СТРОЯЩЕЙСЯ 'ГРЯЗНОЙ' БЕЛОРУССКОЙ АЭС,И ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮТ 'ЗАЩИЩАТЬ' РЕСПУБЛИКИ ОТ ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ С ПОМОЩЬЮ 'ЛИНИИ ДОВЕРИЯ'.
ДОНОС КАК ЗЛО ДОЛЖЕН ОПРАВДЫВАТЬСЯ ТЕМ,ЧТО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЕЩË БОЛЬШЕЕ ЗЛО.НУ А КАКОЕ ЗЛО ДЛЯ НАЦИОНАЛИСТОВ ВИЛЬНЮСА МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ МОСКВЫ?
П.С. Буквально позавчера была ситуация - пьяный мужик сел в авто и пробовал выехать со двора. Что, по вашему звонок в полицию был бы стукачеством? Кстати. далеко не уехал, вытащили из машины и убедили. что так делать нехорошо. Бить не били :)