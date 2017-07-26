На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за материальное поощрение частных лиц, принимающих активное участие в раскрытии преступлений.

Автор инициативы Артурс Иквилдс поясняет, что каждый день в стране совершается множество преступлений как против человека, так и против государства. Полиция перегружена делами, а уровень зарплат полицейских еще сильно отстает от европейского





Поэтому он призывает ввести вознаграждение за активные действия (компенсацию за потраченное время, возможный риск и т.п.) при раскрытии мелких преступлений и даже составил своего рода прейскурант: за кражу, вандализм, хулиганство, — в размере 50-100 евро.



В свою очередь за предотвращение или раскрытие преступлений в органах государственной власти и самоуправлениях (коррупция, фиктивное трудоустройство, распространение конфиденциальной информации и др.) Иквилдс хочет вознаграждение в размере от 100 до 1000 евро.



А вот за раскрытие и предотвращение финансовых преступлений в крупном размере автор инициативы предлагает возмещать «герою» до 5 000 евро или делиться с ним процентом от денег, которые удалось вернуть государству.



Иквилдс подчеркивает, что сейчас за свою помощь человек с активной гражданской позицией может получить только «спасибо» или заработать лишние неприятности. А введение системы поощрений мотивировало бы общество активнее помогать правоохранительным органам и разгрузило бы их персонал.